11 серпня європейська валюта додала 17 копійок. НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,28 гривні за євро. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.
Євро додало 17 копійок. Курс НБУ
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Валютний ринок
10 серпня НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,11 гривні за євро.
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Джерело: Мінфін
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