Грошова маса зросла за місяць ще на 60 мільярдів

Грошова маса (агрегат M3) в Україні після зростання в червні на 2,6% у липні збільшилася ще на 2,2% або 59,5 млрд грн — до 2 трлн 788,4 млрд грн. Про це пише « Інтерфакс-Україна » з посиланням на НБУ .

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За даними Національного банку України (НБУ), водночас темпи зростання депозитів у липні сповільнилися до 2,3% із 2,8% у червні.

Що з депозитами

Зокрема, сума гривневих депозитів у липні зросла на 3,3% або на 45,7 млрд грн — до 1 трлн 420,2 млрд грн.

Валютні депозити у липні збільшилися лише на 1,2 млрд грн або 0,2% — до 690,3 млрд грн (у гривневому еквіваленті).

Грошові кошти в обігу поза банками (M0) після приросту в червні на 2,3% у липні збільшилися ще на 1,9% — до 677 млрд грн, перевищивши рівень початку цього року (666,1 млрд грн).

Зростання грошової бази (резервних коштів) після сповільнення в червні до 1,6% у липні прискорилося до 3,9% (35,6 млрд грн) — до 943 млрд грн. Така динаміка пов'язана зі збільшенням у липні резервних коштів банків на 9,4% або на 22,9 млрд грн — до 266 млрд грн, а також депозитних сертифікатів, обсяг яких зріс на 3,3% або на 15,7 млрд грн — до 494,6 млрд грн.

Обсяг усіх кредитів у липні зріс уперше за останні 12 місяців — на 0,5% або 4,8 млрд грн — до 943 млрд грн. Зокрема, гривневі кредити збільшилися на 0,4%, або на 2,9 млрд грн — до 697,4 млрд грн, а валютні — на 0,8% або на 1,9 млрд грн, до 245,7 млрд грн.