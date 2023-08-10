Грошова маса зросла за місяць ще на 60 мільярдів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

10 серпня 2023, 19:45 Читать на русском

Грошова маса зросла за місяць ще на 60 мільярдів

Грошова маса (агрегат M3) в Україні після зростання в червні на 2,6% у липні збільшилася ще на 2,2% або 59,5 млрд грн — до 2 трлн 788,4 млрд грн. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на НБУ.

Грошова маса (агрегат M3) в Україні після зростання в червні на 2,6% у липні збільшилася ще на 2,2% або 59,5 млрд грн — до 2 трлн 788,4 млрд грн.
Фото: depositphotos

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За даними Національного банку України (НБУ), водночас темпи зростання депозитів у липні сповільнилися до 2,3% із 2,8% у червні.

Що з депозитами

Зокрема, сума гривневих депозитів у липні зросла на 3,3% або на 45,7 млрд грн — до 1 трлн 420,2 млрд грн.

Валютні депозити у липні збільшилися лише на 1,2 млрд грн або 0,2% — до 690,3 млрд грн (у гривневому еквіваленті).

Грошові кошти в обігу поза банками (M0) після приросту в червні на 2,3% у липні збільшилися ще на 1,9% — до 677 млрд грн, перевищивши рівень початку цього року (666,1 млрд грн).

Зростання грошової бази (резервних коштів) після сповільнення в червні до 1,6% у липні прискорилося до 3,9% (35,6 млрд грн) — до 943 млрд грн. Така динаміка пов'язана зі збільшенням у липні резервних коштів банків на 9,4% або на 22,9 млрд грн — до 266 млрд грн, а також депозитних сертифікатів, обсяг яких зріс на 3,3% або на 15,7 млрд грн — до 494,6 млрд грн.

Обсяг усіх кредитів у липні зріс уперше за останні 12 місяців — на 0,5% або 4,8 млрд грн — до 943 млрд грн. Зокрема, гривневі кредити збільшилися на 0,4%, або на 2,9 млрд грн — до 697,4 млрд грн, а валютні — на 0,8% або на 1,9 млрд грн, до 245,7 млрд грн.

Загалом за сім місяців цього року грошова маса збільшилася на 11,5%, база — на 190%, а грошові кошти в обігу поза банками — на 1,6%.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає extremumlife и 15 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами