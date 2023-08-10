Курс валют на вечір 10 серпня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 15 копійок у купівлі та продажу.

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Валюта Відкриття 10 серпня Закриття 10 серпня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 40,21/40,60 40,36/40,75 15/15

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,00−37,60 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 41,50 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,50−37,45, євро — 41,21−41,45 грн.

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