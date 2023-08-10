Американська компанія Tapestry планує купити власника Versace за $8,5 мільярда

Американська компанія Tapestry Inc., якій належить, зокрема, бренд Coach, веде переговори про купівлю Capri Holdings, власника модних будинків Michael Kors, Jimmy Choo та Versace, у межах угоди на $8,5 млрд. Про це повідомляє Reuters.

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У результаті буде створено провідний будинок моди в США, який протистоятиме європейським конкурентам на світовому ринку предметів розкоші.

Угода обʼєднає бренди Tapestry, а також лейбли Capri — Jimmy Choo та Versace під одним дахом.

Це обʼєднання може надати деяку підтримку компаніям, коли індустрія роздрібної торгівлі США бореться зі слабким внутрішнім попитом, оскільки жорстка інфляція обмежує споживчі витрати та нерівномірне відновлення на ключовому ринку Китаю.

«Попит, що знижується, чинив тиск на Tapestry і Capri, обидві з яких наразі звертаються до міжнародних ринків для підтримки зростання», — заявив керуючий директор GlobalData Ніл Сондерс.

У 2017 році Tapestry, тоді відома як Coach Inc., купила виробника сумок Kate Spade за $2,4 млрд. У тому самому році Capri, раніше відома як Michael Kors, купила британського шевця Jimmy Choo за $1,2 млрд. За рік Capri купила Versace за $2,2 млрд.

Потенційне придбання Capri також може ознаменувати пожвавлення угод у luxury-сфері США, тоді як великі європейські компанії скуповують дорогі бренди.