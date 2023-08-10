Американська компанія Tapestry планує купити власника Versace за $8,5 мільярда

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

10 серпня 2023, 19:30 Читать на русском

Американська компанія Tapestry планує купити власника Versace за $8,5 мільярда

Американська компанія Tapestry Inc., якій належить, зокрема, бренд Coach, веде переговори про купівлю Capri Holdings, власника модних будинків Michael Kors, Jimmy Choo та Versace, у межах угоди на $8,5 млрд. Про це повідомляє Reuters.

Американська компанія Tapestry Inc., якій належить, зокрема, бренд Coach, веде переговори про купівлю Capri Holdings, власника модних будинків Michael Kors, Jimmy Choo та Versace, у межах угоди на $8,5 млрд.
Фото: businessoffashion.com

Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

У результаті буде створено провідний будинок моди в США, який протистоятиме європейським конкурентам на світовому ринку предметів розкоші.

Угода обʼєднає бренди Tapestry, а також лейбли Capri — Jimmy Choo та Versace під одним дахом.

Це обʼєднання може надати деяку підтримку компаніям, коли індустрія роздрібної торгівлі США бореться зі слабким внутрішнім попитом, оскільки жорстка інфляція обмежує споживчі витрати та нерівномірне відновлення на ключовому ринку Китаю.

«Попит, що знижується, чинив тиск на Tapestry і Capri, обидві з яких наразі звертаються до міжнародних ринків для підтримки зростання», — заявив керуючий директор GlobalData Ніл Сондерс.

У 2017 році Tapestry, тоді відома як Coach Inc., купила виробника сумок Kate Spade за $2,4 млрд. У тому самому році Capri, раніше відома як Michael Kors, купила британського шевця Jimmy Choo за $1,2 млрд. За рік Capri купила Versace за $2,2 млрд.

Потенційне придбання Capri також може ознаменувати пожвавлення угод у luxury-сфері США, тоді як великі європейські компанії скуповують дорогі бренди.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами