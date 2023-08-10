Рада ухвалила законопроєкт про заборону торгівлі цигарками та алкоголем у duty free

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт № 9315 про заборону торгівлі цигарками та алкоголем у duty-free. Про це повідомив перший заступник голови Податкового Комітету Ярослав Железняк.

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Відповідний законопроєкт підтримали 276 народних депутатів.

«Закон про заборону схеми щодо сигарет і алкоголю в duty free прийнято! Це +5−7 млрд на рік до бюджету», — написав він.

Железняк також додав, що документ не підтримали фракції «Європейська солідарність» і «Батьківщина».

Голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев нагадав, що законопроєкт № 9315 передбачає внесення змін до Митного кодексу України та інших законів щодо протидії незаконному обігу тютюнових виробів.

«Законопроєкт розроблено для руйнування схеми ухилення від оподаткування ПДВ та акцизним податком під виглядом здійснення операцій з продажу тютюнових виробів магазинами безмитної торгівлі», — зазначив він.

Запропоновано на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні заборонити розташовувати в митному режимі безмитної торгівлі та продажу (постачання) магазини безмитної торгівлі, а також розміщення в них товарів за товарними позиціями 2401−2404, згідно з УКТ ЗЕД.

Нагадаємо

У травні 2023 року тимчасова слідча комісії (ТСК) Верховної Ради щодо незаконного обігу тютюнових виробів виявила схему duty-free. У 2021 році було 48 магазинів безмитної торгівлі, а після початку війни їх залишилося тільки 15. Хоча виїзд за кордон для великої кількості громадян закрито, 2022 року було реалізовано 20 млн пачок сигарет, а роком раніше — 27 млн пачок.

Під час розслідування ТСК з'ясувалося, що в наземних пунктах пропуску на один чек купують у середньому 30−35 пачок цигарок, а на інших — лише п'ять-сім за допустимих під час перетину кордону лише двох пачок на одну людину. Кількість вироблених сигарет duty free і проданих також відрізняється на сотні тисяч пачок.

Гетманцев оцінює щомісячні втрати для держбюджету від трьох підакцизних товарів на рівні $1 млрд.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики оцінює щомісячні втрати для держбюджету від трьох підакцизних товарів на рівні $1 млрд.