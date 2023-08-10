Приватбанк домовився з ЄБРР про гарантію на 60 млн євро під кредитування українського бізнесу

Приватбанк та Європейський банк з реконструкції і розвитку (ЄБРР) домовились про співпрацю за програмою розподілу ризиків (Risk Sharing Program). У межах угоди банк потенційно зможе розширити фінансування чинних бізнес-клієнтів з критично важливих галузей на суму до €240 млн. Про це йдеться в пресрелізі Приватбанку.

Деталі угоди

Згідно з угодою, ЄБРР надає гарантію €60 млн. Нефінансований інструмент розподілу ризиків покриває до 50% кредитного ризику в розмірі до €240 млн за новим фінансуванням Приватбанку.

«Це нефінансовий ресурс, ми не отримаємо жодного фондування від ЄБРР», — уточнив у коментарі Forbes голова правління банку Герхард Бьош.

Угода між ЄБРР та Приватбанком має два компоненти.

Перший інструмент розподілу ризику має допомогти забезпечити доступ до фінансування оборотного капіталу та інвестиційних цілей для мікро-, малих, середніх і великих підприємств, які працюють у таких критично важливих галузях: сільське господарство й сільськогосподарські послуги; харчова і легка промисловість; виробництво і послуги у сфері будівництва; транспорт і логістика; туризм і культура; роздрібна торгівля.

Другий інструмент має підтримати довгострокові інвестиції приватних ММСП в екологічні технології, які відповідають вимогам ЄС.

Хто може отримати кошти

В рамках цих інструментів Приватбанк орієнтуватиметься на чинне портфоліо клієнтів, додав Бьош. Вимоги для участі - життєздатна бізнес-модель, дотримання правил комплаєнсу та фінмоніторингу, прозорість, включно зі структурою власності, перераховує він.

Угода з ЄБРР не впливатиме на активні процентні ставки за кредитами, зазначив Бьош.

Однак вона передбачає додаткову можливість — у разі залучення кредитів під довгострокові інвестпроєкти у цих галузях, бізнес може отримати частину коштів (до 30%) у вигляді гранту.