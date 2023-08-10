Засновник «Яндекса» Волож проти варварського вторгнення росії до України

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Позиція Воложа

«Я категорично проти варварського вторгнення росії до України, де в мене, як і в багатьох, є друзі та родичі. Я з жахом від того, що кожного дня до будинків українців летять бомби», — йдеться у заяві Воложа.

Він додав, що відчуває «частку відповідальності за дії рф», незважаючи на те, що з 2014 року не живе у росії.

Волож, який живе в Ізраїлі, пішов з посади генерального директора «Яндекса» і передав праву голосу свій контрольний пакет акцій після того, як минулого року ЄС наклав на нього санкції.

На своєму особистому сайті Волож називає себе ізраїльським технічним підприємцем, що народився в Казахстані.

Нагадаємо

На початку червня 2022 року ЄС запровадив шостий пакет санкцій проти рф, під які потрапив засновник «Яндекса». Після цього Волож «негайно» пішов у відставку з посади гендиректора Yandex N.V. та вийшов з ради директорів.

ЄС обґрунтував включення Воложа до списку санкцій тим, що акціонерами та інвесторами «Яндекса» є російські держбанки «Сбер» і ВТБ.