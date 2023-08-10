Україна розірвала угоду з росією про інвестиції

Верховна Рада припинила дію угоди між Україною та росією про заохочення та взаємний захист інвестицій. Про це повідомив перший заступник голови Податкового Комітету Ярослав Железняк.

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Рішення набирає чинності з наступного дня після опублікування.

Міжурядова угода про заохочення та взаємний захист інвестицій була підписана в листопаді 1998 року та ратифікована Верховною Радою в грудні 1999 року.

Дана угода на міжнародному рівні закріплювала зобов’язання держав щодо поводження з інвесторами та їхніми інвестиціями, а також механізми врегулювання спорів, що виникають на їх основі.

Угода передбачає, зокрема, що інвестиції, здійснені на території іншої сторони, не можуть бути експропрійовані чи націоналізовані.