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10 серпня 2023, 16:14 Читать на русском

Рада повернула ставки податку 18% на валовий ігровий дохід онлайн-казино

Верховна Рада відновила ставки податку 18% на валовий ігровий дохід (GGR) онлайн-казино. Про це повідомив перший заступник голови Податкового Комітету Ярослав Железняк.

Верховна Рада відновила ставки податку 18% на валовий ігровий дохід (GGR) онлайн-казино.
Фото: pixabay.com

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«Незважаючи на супротив двох фракцій (ЄС та Батьківщини) і (спроби, — ред.) збити мої правки, ми повернули оподаткування для онлайн-казино GGR (18%)», — написав нардеп.

За прогнозами глави фінкомітету В Р Данило Гетманцева, повернення оподаткування принесе в бюджет додатково щонайменше 1,5 млрд грн на рік.

GGR

GGR (Gross Gaming Revenue) валовий ігровий дохід — сума всіх грошей, зароблених казино на програшах гравців за певний період часу. Визначається він вирахуванням виграшів із загальної суми всіх ставок.

Нагадаємо

У середині квітня 2022 року депутати підтримали правку, яка дозволила гральному бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування, сплачуючи лише 2% єдиного податку від обороту.

На спрощену систему оподаткування перейшов практично весь гральний бізнес, який значно знизив відрахування до бюджету. До переходу ці компанії платили в середньому 200 000 грн податків на день, після — до 23 000 грн.

На початку 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

За п’ять місяців 2023 року компанії, які працюють онлайн у сфері грального бізнесу, сплатили вчетверо більше податків, ніж за весь 2022 рік. Станом на 1 червня 2023 року компанії сплатили понад 2,2 млрд грн, тоді як за весь 2022 рік ця сума не перевищувала 550 млн грн.

Джерело: Мінфін
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