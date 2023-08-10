НБУ затвердив Концепцію відкритого банкінгу

Національний банк затвердив Концепцію відкритого банкінгу, що визначає напрями розвитку, дорожню карту та ключові вимоги до впровадження в Україні відкритого банкінгу (Open Banking). Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Над створенням цього документа НБУ спільно працював з робочими групами учасників платіжного ринку.

«Його ухвалення ще на один крок наближає український платіжний ринок до європейського», — зазначив регулятор.

Відкритий банкінг

Відкритий банкінг передбачає структурований і безпечний обмін даними між надавачами платіжних послуг через відкриті API. Ключова перевага такого обміну — це надання можливості користувачам фінансових послуг обирати зручний та сучасний спосіб використання своїх рахунків, а для бізнесу налагодити взаємовигідну синергію та співпрацю, отримати більше можливостей для розвитку своїх рішень.

«Упровадження в Україні відкритого банкінгу матиме позитивний вплив на ринок фінансових послуг. Зокрема, сприятиме розвитку фінтеху, впровадженню інновацій у платіжній сфері, посиленню конкуренції та, як наслідок, поліпшенню якості наявних та створенню нових платіжних послуг та продуктів», — прокоментував заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Основні тези Концепції

відкритий банкінг відіграє ключову роль у майбутньому фінансового ринку. Йдеться про розбудову нової екосистеми, заснованої на інтерфейсі прикладного програмування (АРІ) та призначеної для розроблення платіжних продуктів та послуг — різноманітніших та привабливіших для клієнтів;

зміст відкритого банкінгу полягає в тому, що банки та інші надавачі платіжних послуг з обслуговування рахунку мають відкрити свої АРІ для надавачів нефінансових платіжних послуг з можливістю підключення до інтерфейсів їх сервісів з метою отримання доступу до відомостей за рахунком користувача та ініціювання платіжних операцій. Взаємодія учасників відкритого банкінгу повинна ґрунтуватися на принципах взаємної вигоди, недискримінації, урахування інтересів усіх сторін з метою задоволення потреб користувачів;

у відкритому банкінгу лише користувач (фізична або юридична особа) вирішує, хто має отримати доступ до його рахунку та конкретного обсягу інформації щодо рахунку. За допомогою відкритого банкінгу користувачі матимуть можливість ефективніше користуватися своїми коштами на рахунку, використовуючи консолідовану в одному платіжному застосунку інформацію про рух коштів та їх залишок на своїх рахунках, відкритих у різних фінансових установах;

новій екосистемі відкритого банкінгу кожен відіграє певну роль у забезпеченні створення правил та принципів взаємодії і обміну даними, які повинні бути зрозумілими та прийнятними для банків, надавачів фінансових та нефінансових платіжних послуг, технологічних операторів;

на відміну від традиційного банківського обслуговування, відкритий банкінг покладається на технологічну мережу банків та інших надавачів нефінансових платіжних послуг, що дає змогу їм здійснювати ефективний обмін інформацією за попередньою згодою користувача;

зважаючи на те, що більшість ринкових рішень розроблено на основі відкритої структури API, завдяки відкритому банкінгу відбудеться трансформація платіжного ринку, стимулювання розвитку фінтехів, з’являться нові можливості для розвитку та масштабування екосистеми, зросте рівень конкуренції серед учасників платіжного ринку. Водночас регулятор подбає про високий рівень захисту прав користувачів та безпеку даних;

Нацбанк визначатиме основні засади роботи відкритого банкінгу та напрями його подальшого розвитку відповідно до нагальних потреб ринку, а також забезпечуватиме нормативно-правове регулювання роботи відкритого банкінгу та нагляд за дотриманням надавачами платіжних послуг його вимог. Технічні специфікації затверджуватимуться регулятором на основі спільних напрацювань з учасниками ринку.

НБУ також нагадав, що закон України «Про платіжні послуги» передбачає, що відкритий банкінг має запрацювати в Україні в серпні 2025 року.

Відповідно до Концепції Нацбанк планує розробити та затвердити нормативно-правові акти, необхідні для упровадження відкритого банкінгу.