З 11 серпня на дорогах України запрацюють ще 50 камер фіксації швидкості

Міністерство внутрішніх справ з 11 серпня підключить 50 камер фіксації порушень правил дорожнього руху на автошляхах України. З них 31 камера відновить роботу після відключення з початку повномасштабної агресії росії, ще 19 камер запрацюють уперше, повідомляє пресслужба міністерства.

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Де встановили нові камери

Нові камери встановлені у Бердичеві (1 камера), Кривому Розі (2), Сумах (1), Ужгороді (2), Чернівцях (5) та на дорогах у Вінницькій (2), Закарпатській (2), Тернопільській (3) та Чернівецькій (1) областей.

Загалом на дорогах України із завтрашнього дня працюватимуть 215 камер фіксації.

Розташування всіх комплексів можна переглянути тут.

У МВС зазначають, що понад 40% ДТП із загиблими та постраждалими трапляються саме через перевищення дозволеної швидкості руху.

За перевищення швидкості передбачено штрафи: 340 грн за перевищення на понад 20 км/год, 1700 грн — більш ніж на 50 км/год.