АЗС продовжують підвищувати ціни на пальне

У період із 9 по 10 серпня середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 37 копійок і склала 51,4 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 39 копійок — до 53,44 грн/л, а дизельне пальне — на 38 копійок, до 50,72 грн/л. Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку «Консалтингової групи «А-95».

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На станціях державної мережі «Укрнафта» всі види пального здорожчали на 1 грн: бензин марки А-92 здорожчав до 48,9 грн/л, бензин А-95 — до 49,9 грн/л, бензин А-95-преміум — до 50,9 грн/л, ДП — до 48,9 грн/л.

На Shell усі види палива здорожчали на 1,5−1,6 грн. Так, ціна на А-95 збільшилася до 52,49 грн/л, на А-95+ - до 55,49 грн/л, на дизпаливо — до 52,40 грн/л.

На станціях SOCAR усі види пального здорожчали на 1 грн, на KLO ціни додали 90 копійок.

Мережі AMIC, Mango, «Укр-Петроль», U.GO, «Авантаж 7» та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,14−1 грн.

Зміна роздрібних цін на бензини і дизельне пальне на АЗС з 9 по 10 серпня 2023 року, грн/л: