Work.ua припиняє надавати будь-які послуги компаніям та брендам, що не вийшли з рф

Work.ua припиняє надавати будь-які послуги компаніям та брендам, що не вийшли з російського ринку, і розриває з ними всі контракти. Про це повідомив СЕО компанії Артур Міхно у Facebook.

► Підписуйтесь на «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Позиція Work.ua

«Work.ua розриває контракти на суму понад 5 млн грн на рік. Повертає власникам їх гроші і в жодній мірі більше не хоче бути причетним до діяльності цих компаній в Україні та світі», — пише Міхно.

В компанії також закликали партнерів robota.ua та Jooble та всі інші бізнеси та людей, що поки ведуть співпрацю з ними, написати заяви про звільнення, розірвати договори й призупинити будь-яку взаємодію.



«Так, звичайно, ми знаємо, що дуже багато українських команд та топменеджерів цих брендів робили й роблять надзвичайно багато для допомоги ЗСУ та Україні. В тому числі, щоб донести неприпустимість співпраці з росією до європейських офісів і їхніх рад директорів. Ви робили дуже багато. Все, що могли. Дякуємо вам за це. Та треба визнати, що вас не почули. Для них гроші залишились важливішими за ракети, що падають на голови ваших дітей. А отже, настав час наступного кроку — відмовитись від їхніх брудних грошей. Написати заяви на звільнення», — написав Міхно.

Хто працює в рф

Залишилися працювати в державі-терористі: METRO, Leroy Merlin, Auchan, Nestle, Unilever, Procter & Gamble, Siemens, Pfizer, Philip Morris, Bayer, Acer, Alibaba, CloudFlare, Societe Generale, Credit Suisse, Lenovo, Asus, Cersanit тощо.