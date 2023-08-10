Work.ua припиняє надавати будь-які послуги компаніям та брендам, що не вийшли з російського ринку, і розриває з ними всі контракти. Про це повідомив СЕО компанії Артур Міхно у Facebook.
Work.ua припиняє надавати будь-які послуги компаніям та брендам, що не вийшли з рф
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Позиція Work.ua
«Work.ua розриває контракти на суму понад 5 млн грн на рік. Повертає власникам їх гроші і в жодній мірі більше не хоче бути причетним до діяльності цих компаній в Україні та світі», — пише Міхно.
В компанії також закликали партнерів robota.ua та Jooble та всі інші бізнеси та людей, що поки ведуть співпрацю з ними, написати заяви про звільнення, розірвати договори й призупинити будь-яку взаємодію.
«Так, звичайно, ми знаємо, що дуже багато українських команд та топменеджерів цих брендів робили й роблять надзвичайно багато для допомоги ЗСУ та Україні. В тому числі, щоб донести неприпустимість співпраці з росією до європейських офісів і їхніх рад директорів. Ви робили дуже багато. Все, що могли. Дякуємо вам за це. Та треба визнати, що вас не почули. Для них гроші залишились важливішими за ракети, що падають на голови ваших дітей. А отже, настав час наступного кроку — відмовитись від їхніх брудних грошей. Написати заяви на звільнення», — написав Міхно.
Хто працює в рф
Залишилися працювати в державі-терористі: METRO, Leroy Merlin, Auchan, Nestle, Unilever, Procter & Gamble, Siemens, Pfizer, Philip Morris, Bayer, Acer, Alibaba, CloudFlare, Societe Generale, Credit Suisse, Lenovo, Asus, Cersanit тощо.
Коментарі - 30
Вообще ты вот соображаешь как тебе промыли мозги — русский = россия ?
Проблема в том что мы прийдем в крым и на донбас в качестве оккупантов . И нам прийдется там всех ставить на колени . Только ты в армии не служишь , вот странное совпадение . Только лозунги правильные толкаешь .
Те люди что уехали оттуда в европу — не вернуться , они уже выучили новые языки , и это не мова . А замещать мы будем пакистанцами . И ты будешь учить урду , но завтра , а твои дети будут полукровками , но тоже завтра и ходить они будут в мечети . А виной их вот такой вот умный папаша .
А теперь просто цифры , в 1992 году население Украины было 52 млн , на сегодня население Украины оценивается от 26 до 29 млн . В прошлом году родилось всего 200 тыс младенцев , это означает что при средней продолжительности жизни в 73 года — 14,6 млн населения останется , минус 25% на «экспорт» — кто с тобой таким захочет здесь жить , итого = 10 млн человек . Это от 52 млн страны , через 30 лет (рождаемость стабильно падает на 7% каждый год) . Замещать их будут пакистанцами . Уже правительство говорит что 4,5 млн за следующие 10 лет . Или по 450 тыс ежегодно , два херсона . На сейчас общее количество трудоспособных оценивается примерно в 6−7 млн . После войны мужики свалят в европу к женщинам , и уже есть предложение — запретить им выезд на 3 года .
Я вообще не о русском языке сейчас , а о твоем выборе — ты будешь валить или жить с пакистанцами в меньшинстве ?
А про арифметику — проблема в том что она РЕАЛЬНАЯ. Такая как есть. Это ФИЗИЧЕСКИЕ параметры. Вы можете игнорировать физику, но кирпич на голову упадет чисто по физическим формулам.
Если вам не нравится арифметика и физика — вы ее можете запросто игнорировать, тогда ваша жизнь превращается в набор чудес и неожиданностей. Раз и неожиданно узнали что ВВП упал там в 3 раза. Или там больше Украина не производит танков и ракет — некому.
Забыл упомянуть — каждые 100 тысяч населения = 0,5% ВВП.
думаю відповіді очевидні
Да, нормы немного поменялись, потому
ст. 12 закона о защите экономической конкуренции.
теперь надо быть в топ5 субъектов с общей долей 70%. Сильно поменяли.
Это не мысль это цитата из закона , почти дословная .
напишу шаблонну фразу але ви юрист? механізм виконання закону ще потрібно розуміти, а не лише читати одну статтю закону, це як той lohsuper, прочитав одну статтю 10 КУ і вже вважає що великий знавець
Вы же юрист , правильно ?
Что касается этого сайта — мне *** . Но с одной стороны сайт , с другой — ну очень крупные компании со штатом юристов . Ну они найдут как это реализовать .
При этом для вас вы увидели в этом что-то принципиальное аля — наших бьют , а для меня это нейтрально как-то что нужно покупать билет в трамвае . Ну нужно и нужно . Кому нужно пусть и покупает . Не более того .
За отказ работать
с конкретным юрлицом,
которое находится
списке спонсоров терроризма?
А если это личное мнение , не подтвержденное документами и законами . То штраф — за немотивированный отказ клиенту в услугах . И там штраф до 10% годовой выручки .
Понимаете — одно дело эмоции , а другое — бумажки , закон , и т. д.
Санкционный список НАЗК — это
не запрет на работу.
К тому же в этом списке чаще всего находятся материнские структуры или акционеры украинских компаний, а не сами украинские юридические лица.
А против этих компаний у правительства вопросов нет .
Они могут стереть с лица земли work — потому что у них деньги и юристы , но вероятно они просто промолчат чисто чтоб хайп не подымать и типа не сделать выручку себе меньше чисто из-за скандала . В любом случае само событие — ни на что не влияет .
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0317−02#Text
дел с такими компаниями…
Но это решение должно принимать правительство . И там вопросы больше по германии которая нам поставляет военную технику без которой мы не сможем .