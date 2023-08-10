Збиток Galaxy Digital та співпраця Aptos з Microsoft: що нового на ринку криптовалют

Galaxy Digital Майка Новограца відзвітувала про збиток у $46 мільйонів у другому кварталі

Чистий збиток компанії Galaxy Digital Майка Новограца у другому кварталі 2023 року становив $46 млн у порівнянні з прибутком у розмірі $134,2 млн за попередній період. Про це йдеться у прес-релізі компанії.

Торгівельний виторг компанії скоротився на 54% — до $59,5 млн.

Дохід від управління активами становив $33,8 млн, що на 619% більше за показник першого кварталу. AUM підрозділу Galaxy Asset Management досяг приблизно $2,5 млрд. Близько $1,4 млрд припадає на венчурні стратегії, у портфелі фірми значиться 217 компаній.

Виручка майнінгового бізнесу склала $15,4 млн, збільшившись на 51%. Зростання забезпечило підвищення доходу від своїх операцій з видобутку криптовалюти.

Galaxy завершила квартал з хешрейтом близько 3,7 EH/s, що більш ніж на 20% вище за показник попереднього періоду. Приблизно 45% потужностей посідає самостійний майнінг.

Компанія підтримувала середні витрати на видобуток одного біткоїну в діапазоні $9000−10 000. Однак вони не враховують загальнокорпоративні витрати та амортизацію обладнання.

Загальний негативний фінансовий результат за підсумками кварталу в Galaxy пояснили зниженням реалізованого прибутку від цифрових активів та нереалізованим збитком від інвестицій. Попри це, засновник та голова компанії Майк Новограц назвав хорошими операційні результати бізнесу.

Криптопроєкт Aptos оголосив про партнерство з Microsoft

Компанія Aptos Labs оголосила про співпрацю з Microsoft. У рамках партнерства організації вивчатимуть рішення, пов'язані з токенізацією активів, цифровими платежами та цифровими валютами центральних банків (CBDC).

Співзасновник та генеральний директор Aptos Labs Мо Шейх в інтерв'ю TechCrunch+ заявив, що обидві компанії також сконцентруються на таких галузях як штучний інтелект та Web3.

За його словами, співпраця дозволяє навчати моделі штучного інтелекту від Microsoft, використовуючи перевірену інформацію з мережі. Також Aptos має намір запустити вузли перевірки для свого блокчейну у хмарній платформі Microsoft Azure.

Крім цього, компанія Aptos заявила, що за підтримки Microsoft представить цифрового помічника Aptos Assistant, який зможе відповідати на питання, що стосуються блокчейну.

Після новини про партнерство з Microsoft курс APT збільшився на 15%.

Складність майнінгу біткоїна відновила зростання

Внаслідок чергового перерахунку складність майнінгу першої криптовалюти зросла на 0,12%. Показник досяг 52,39 т.

Середній хешрейт за період попередньої зміни значення — 374,85 EH/s. Діапазон між блоками становив передбачені алгоритмом 10 хвилин.

Згідно з Glassnode, згладжений 7-денний ковзний середній показник досяг 377,6 EH/s. У червні хешрейт наблизився до 400 EH/s.

За даними Hashrate Index, за останні 24 години хешпрайс виріс на 3% — з $72,3 за PH на добу до $74.

Претендент на пост президента США назвав CBDC «серйозною загрозою свободі»

Учасник передвиборчих перегонів США Вівек Рамасвамі розкритикував цифровий долар і голову Мінфіну Джанет Йєллен за просування CBDC.

«CBDC — останній троянський кінь „Великого перезавантаження“ та прямий шлях до системи соціального кредиту, яка назавжди інтегрує ESG до нашої валюти. Долар буде сильнішим, якщо ми захистимо його від диджиталізації», — заявив він.

За його словами, Китай запроваджує цифровий юань для обмеження свободи людей.

«Рівно з тих причин, з яких Комуністична партія Китаю хоче прийняти це, нам у США не слід робити цього», — сказав Рамасвамі.

Він також наголосив на потенційній загрозі CBDC для свободи, якої «насолоджуються американці при виборі того, як використовувати та інвестувати гроші та ресурси».