Ринки знижуються, а в Китаї посилюється криза в секторі нерухомості: що потрібно знати вранці

Фондові індекси США знизилися у середу

S&P 500 втратив 0,7%, високотехнологічний Nasdaq — 1,2%, а індекс Dow Jones знизився приблизно на 0,5%.

Учасники ринку зберігають стриманий настрій напередодні виходу звіту про інфляцію в США, який має опублікувати вже сьогодні.

Економісти, опитані Dow Jones, очікують, що інфляція в країні за підсумками липня становитиме 3,3% у річному обчисленні.

Тим часом акції американських банків продовжили зазнавати тиску після того, як агентство Moody's знизило рейтинги деяких малих і середніх кредитних організацій країни. На цьому фоні в середу папери Bank of America впали на 0,8%, а акції Wells Fargo подешевшали на 1,3%.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону знижуються, крім Японії

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив сьогодні приблизно 0,5%, південнокорейський Kospi впав на 0,4%, сінгапурський STI подешевшав на 0,2%, китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng знизилися на 0,3% та 1% відповідно, а японський Nikkei виріс на 0,7%.

Інвестори в Азії також виявляють обережний настрій перед публікацією даних щодо інфляції в США, які, ймовірно, вплинуть на подальший курс грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи США.

Тим часом японський Nikkei демонструє зростання після того, як рівень оптової інфляції в країні сповільнився до 3,6% у річному обчисленні порівняно з 4,3% місяцем раніше.

Криза на ринку нерухомості Китаю посилюється

Довіра інвесторів до проблемного сектору нерухомості Китаю знову була підірвана цього тижня повідомленнями про те, що один із найбільших приватних будівельних конгломератів країни Country Garden не виплатив відсотки за двома випусками своїх облігацій.

Незважаючи на те, що Country Garden все ще має 30-денний період, перш ніж вона може бути визнана неплатоспроможною, інвестори сильно стурбовані майбутнім компанії.

З початку тижня акції будівельного гіганта впали більш ніж на 27% у Гонконгу, а торгівля кількома випусками облігацій Country Garden, номінованих у юанях, зупинялася у вівторок після того, як їхня ринкова вартість знижувалася більш ніж на 20%.

Зайнявши перше місце з продажу минулого року, Country Garden є одним із небагатьох великих приватних китайських забудовників, які ще не оголосили дефолт після кризи ліквідності, що охопила сектор нерухомості Китаю понад два роки тому.

Тим часом велика галузь нерухомості Китаю довгий час була важливим двигуном зростання другої за величиною економіки світу, на яку припадає до 30% ВВП країни, зауважує CNN News.

Котирування акцій американських виробників мікрочіпів знизилися в середу

Папери багатьох виробників напівпровідників із США вчора подешевшали через різке падіння акцій NVIDIA.

За підсумками вчорашніх торгів папери NVIDIA впали більш ніж на 5%, незважаючи на те, що аналітики з Citi підтвердили свою рекомендацію купувати після того, як компанія представила свій новий суперчіп GH200 Grace-Hopper. Новий продукт NVIDIA призначений для систем, що виконують складні програми штучного інтелекту.

Інвестори стурбовані можливою «бульбашкою ШІ», яка підняла акції деяких виробників напівпровідників до нових максимумів. Про можливий міхур, пов'язаний з ШІ, у понеділок також попередили аналітики з Morgan Stanley, також зазначивши, що й акції інших технологічних компаній з великою капіталізацією злетіли разом із виробниками мікрочіпів.

Крім паперів NVIDIA у середу також помітно знизилися акції таких компаній, як AMD (-3,6%), Broadcom (-3,2%), Intel (-1,5%) та Qualcomm (-0,6%).