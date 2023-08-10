Минулої доби українські захисники ліквідували ще 580 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 252 200 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
580 російських окупантів, 1 гелікоптер та 16 танків. Втрати ворога за 9 серпня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 252 200 (+580) осіб ліквідовано,
- танків — 4278 (+16) од,
- бойових броньованих машин — 8303 (+13) од,
- артилерійських систем — 5028 (+15) од,
- РСЗВ — 711 (+0) од,
- засоби ППО — 469 (+0) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 313 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4179 (+4),
- крилаті ракети — 1377 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7495 (+16) од,
- спеціальна техніка — 746 (+4).
Джерело: Мінфін
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