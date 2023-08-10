Глобальні страхові вимоги через стихійні лиха досягли $50 млрд

Глобальні страхові вимоги у зв'язку зі стихійними лихами у першому півріччі 2023 року становили близько $50 млрд. Про це свідчать оцінки Swiss Re Institute, аналітичного підрозділу швейцарської перестрахувальної компанії.

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Показник став найбільшим із 2011 року, пише Financial Times. Експерти Swiss Re пояснюють це як швидким зростанням кількості застрахованої власності, так і ефектом глобального потепління.

Приблизно дві третини вимог у першому півріччі пов'язані з наслідками штормів у США, що характеризуються потужними зливами, сильними вітрами та різкою зміною температур.

Подібні стихійні лиха стали «одним із домінуючих глобальних драйверів» страхових збитків, зазначають у Swiss Re.

Серед інших дорогих для страхової галузі подій першої половини цього року — повені у Новій Зеландії та Європі.