Скільки заробляють геймдев-спеціалісти в Україні — опитування

На порталі Gamedev опублікували актуальні результати опитування спеціалістів з розробки ігор стосовно рівня оплати праці в Україні. В опитуванні, яке проводилось в червні, взяли участь 948 айтівців, пише AIN.UA.

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Хто такий геймдевелопер

92% учасників опитування зараз живуть в Україні. Ще 8% — нині за кордоном, але планують повернутися. Майже половина — 44% — живуть в Києві. В інших містах GameDev-фахівців помітно менше: у Львові 14%, в Дніпрі — 7%, в Харкові — 5%, в Одесі — 4%.

Жінки складають 27% фахівців в геймдеві — це середній для українського ІТ показник. Найбільше жінок серед фахівців з HR, рекрутингу та навчання (85%) та маркетингу (73%), найменше — серед розробників: жінки складають тільки 9%. Серед тестувальників в геймдеві 27%, що менше, ніж загалом в ІТ, де жінки складають 38% QA-фахівців.

30% айтівців в GameDev складають розробники. На другому місці — тестувальники (22%), на третьому — дизайнери та художники (16%). Геймдизайнери складають 7% фахівців. Ще 6% — це менеджмент проєктів, а 5% — фахівці з HR, рекрутингу та навчання.

Як і загалом в українському ІТ, переважна більшість фахівців в геймдеві оформлені як ФОП (75%). Майже 10% оформлені згідно з КЗпП. трохи більше 6% — за гіг-контрактом, 5% — отримують зарплатню «в конверті».

69% фахівців в геймдеві працюють повний робочий день: від 35 до 45 годин на тиждень. 18% працюють більше 45 годин на тиждень.

Зарплати в геймдеві

Медіанна зарплата геймдев-фахівців, після стабільного показника у 2022 році, за останні пів року зменшилась на $50 до $1950.

Розробники мають найвищі зарплати в геймдеві, хоча вони дещо нижчі, ніж в інших сферах ІТ — найбільша різниця в зарплатах досвідчених фахівців рівня Middle ($2300 в геймдеві проти $2600 загалом в ІТ) та Senior ($4725 проти $4900). Зарплати початківців рівня Junior в геймдеві такі ж, як загалом в ІТ — $1000.

Фахівці з менеджменту проєктів на другому місці за рівнем зарплат, і, як і у розробників, в геймдеві їх зарплати дещо нижчі, ніж в інших сферах ІТ. Медіанна зарплата РМ рівня Junior в геймдеві складає $1000 проти $1100 загалом в ІТ, Middle — $2000 проти $2400, Senior — $3800 проти $4100.

Зарплати аналітиків в геймдеві не відрізняються від середнього рівня в ІТ ($2000).

Медіанні зарплати фахівців з маркетингу та PR, а також з HR, рекрутингу та навчання, навпаки, в геймдеві дещо вищі, ніж в інших сферах ІТ. Медіанна зарплата HR-фахівця рівня Junior в геймдеві складає $800 проти $700 загалом в ІТ, Middle — $1500 проти $1165, Senior — $2250 проти $1900. У фахівців з маркетингу та PR в геймдеві медіана складає $1620 проти $1500 в ІТ загалом.

Медіанна зарплата дизайнерів/художників в геймдеві за пів року знизилась на $100 до $1500. Схожі тенденції спостерігаються також в інших сферах ІТ.

Тестувальники в геймдеві є однією з найменш оплачуваних спеціалізацій (медіанна зарплата $1300), в першу чергу через високу частку новачків та фахівців з Manual QА.

Найпоширенішими мовами програмування в геймдеві залишаються C# / .NET (це основна мова для 42% розробників) та C++ (24%).

Медіанні зарплати фахівців з найпопулярнішої в геймдеві мови програмування C# / .NET дещо нижчі, ніж у фахівців з інших мов. Медіанна зарплата джуна $825 проти $1000 загалом в геймдеві, мідла — $2000 проти $2300, сіньйора — $4600 проти $4725.

Найвища медіанна зарплата у розробників, які працюють з TypeScript ($5000) — як за рахунок вищих зарплат на всіх рівнях, так і за рахунок високої частки фахівців рівня Senior.

Найвищі медіанні зарплати у розробників, які спеціалізуються на Back-end ($4000) та Front-end ($3300). У фахівців з Full Stack та Mobile медіани нижчі — $3000 та $2736, за рахунок нижчих зарплат у досвідчених фахівців рівня Middle та Senior.

Найпоширенішою геймдев-спеціалізацією розробників є Gameplay Programmer (36% всіх розробників в геймдеві), на другому місці — Generalist Programmer (22%), далі — Engine Programmer (14%).

Медіанні зарплати Engine Programmers рівня Middle та Senior дещо вищі, ніж у Generalist Programmer та Gameplay Programmer.

Висока медіанна зарплата Server/Network Programmer в першу чергу зумовлена великою часткою досвідчених фахівців рівня Senior+.