Кабмін призначив Бевза членом наглядової ради Укрексімбанку

Кабінет міністрів затвердив членом наглядової ради державного « Укрексімбанку » за квотою парламенту ексдиректора департаменту ліцензування Нацбанку Олександра Бевза, який зараз обіймає посаду радника голови Офісу президента Андрія Єрмака та очолює проєкт робочої групи з міжнародних гарантій безпеки для України. Про це передає Інтерфакс-Україна.

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Згідно з повідомленням банку в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), відповідне розпорядження Кабмін ухвалив 4 серпня.

У якості представника держави від комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Бевз змінив у наглядовій раді «Укрексімбанку» колишнього очільника Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва, який входив до неї з кінця 2020 року.

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За офіційними даними, Олександр Бевз із березня 2023 року є позаштатним радником керівника Офісу президента, з 2022 року він також обіймає посаду заступника директора з організаційних та юридичних питань підприємства «ЕВАС».

Департамент ліцензування НБУ він очолював понад чотири роки: з березня 2017 року до вересня 2021 року.

Призначення уряду

Крім того, уряд призначив на другий термін ще двох представників держави в наглядовій раді Укрексімбанку: від президента — екскорпоративного секретаря Приватбанку та позаштатного радника Офісу президента Вікторію Страхову та від самого уряду — урядового уповноваженого з управління державним боргом Юрія Буцу.