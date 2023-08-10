Кабінет міністрів затвердив членом наглядової ради державного «Укрексімбанку» за квотою парламенту ексдиректора департаменту ліцензування Нацбанку Олександра Бевза, який зараз обіймає посаду радника голови Офісу президента Андрія Єрмака та очолює проєкт робочої групи з міжнародних гарантій безпеки для України. Про це передає Інтерфакс-Україна.
Кабмін призначив Бевза членом наглядової ради Укрексімбанку
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Згідно з повідомленням банку в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), відповідне розпорядження Кабмін ухвалив 4 серпня.
У якості представника держави від комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Бевз змінив у наглядовій раді «Укрексімбанку» колишнього очільника Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва, який входив до неї з кінця 2020 року.
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За офіційними даними, Олександр Бевз із березня 2023 року є позаштатним радником керівника Офісу президента, з 2022 року він також обіймає посаду заступника директора з організаційних та юридичних питань підприємства «ЕВАС».
Департамент ліцензування НБУ він очолював понад чотири роки: з березня 2017 року до вересня 2021 року.
Призначення уряду
Крім того, уряд призначив на другий термін ще двох представників держави в наглядовій раді Укрексімбанку: від президента — екскорпоративного секретаря Приватбанку та позаштатного радника Офісу президента Вікторію Страхову та від самого уряду — урядового уповноваженого з управління державним боргом Юрія Буцу.
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