Рада посилила роль Антимонопольного комітету

Верховна Рада зробила перший крок до проведення антимонопольної реформи, схваливши остаточно в другому читанні законопроєкт № 5431 , який передбачає посилення ролі Антимонопольного комітету. Про це повідомив перший заступник голови Податкового Комітету Ярослав Железняк.

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«Створюється ще один ручний орган з надзвичайними повноваженнями лізти до бізнесу», — зазначив він.

За його словами, він не голосував за цей закон, тому що вважає його не дуже якісним.

«Спочатку нормальна спроможність — а потім повноваження», — додав депутат.

Проте, за ухвалення законопроєкту, який чекав на друге читання з липня 2021 року, проголосувало 258 народних депутатів.

Даний законопроєкт розроблений на виконання першого етапу реформи Антимонопольного комітету.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, угодою про Асоціацію з ЄС Україна взяла на себе зобов’язання наблизити українське законодавство про конкуренцію та практику його застосування до норм Європейського Співтовариства.

Європейськими експертами в березні 2019 року було розроблено порівняльно-правовий аналіз закону «Про захист економічної конкуренції України», яким було визначено в якій частині законодавство України у цій сфері не відповідає європейському. Було надано рекомендації щодо необхідних законодавчих змін.

На основі рекомендацій було розроблено план пріоритетів законодавчих змін та розподілено їх на два етапи.

До першого етапу реформи відносяться:

удосконалення понятійно-категоріального апарату законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема, стосовно понять «суб'єкт господарювання», «контроль»;

удосконалення механізмів контролю за концентраціями суб'єктів господарювання;

законодавче закріплення механізмів установлення пріоритетів діяльності Комітету;

визначення на законодавчому рівні порядку проведення перевірок суб'єктів господарювання;

вдосконалення механізмів звільнення від відповідальності для учасників антиконкурентних узгоджених дій (leniency)

запровадження інститутів врегулювання у справах (settlement);

вдосконалення порядку відшкодування шкоди, завданої порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції;

запровадження солідарної відповідальності відповідачів під час сплати штрафів;

забезпечення фінансової незалежності Антимонопольного комітету України.

«Реалізація запропонованих у законопроекті № 5431 законодавчих змін дозволить підвищити ефективність захисту економічної конкуренції, зміцнити Комітет, як незалежний державний орган, деталізувати процесуальні права як суб'єктів господарювання, так і органів Комітету та зменшити адміністративний тиск на бізнес», — заявили в Антимонопольному комітеті.

Зокрема, законопроект № 5431 містить норми, які: