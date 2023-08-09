Курс валют на вечір 9 серпня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 2 копійки у купівлі та продажу.

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Валюта Відкриття 9 серпня Закриття 9 серпня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 40,13/40,52 40,15/40,54 2/2

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,00−37,60 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 41,50 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,46−37,50, євро — 41,20−41,40 грн.

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