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9 серпня 2023, 18:15 Читать на русском

Рада проголосувала за новий закон про державні резерви

9 серпня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9079 у другому читанні та в цілому «Про державні резерви». Про це в телеграм-каналі написав заступник керівника Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

9 серпня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9079 у другому читанні та в цілому «Про державні резерви».
Фото: forbes.ua

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«За» законопроєкт проголосувало 255 народних депутатів.

Метою законопроєкту в пояснювальній записці вказано забезпечення реформування діючої на сьогодні системи державного матеріального резерву.

Законом передбачається удосконалити наступні аспекти:

  • розмежування державного матеріального резерву та мобілізаційного резерву, а також пропонується чітке визначення балансоутримувача як державного матеріального резерву, так і балансоутримувачів мобілізаційного резерву та надати повноваження центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних резервів з перевірки наявності матеріальних цінностей державних резервів;

  • передбачити оновлені принципи та напрями формування номенклатури матеріальних цінностей;

  • законодавчо закріпити поняття резервування, порядок та критерії відбору резервантів;

  • удосконалити порядок проведення освіження матеріальних цінностей;

  • передбачити можливість зберігання палива на території країн Європи;

  • пропонується варіант штрафних санкцій, який надасть змогу посилити відповідальність та дозволить дисциплінувати суб'єктів господарювання;

  • передбачити, що рішення про застосування фінансових санкцій є виконавчим документом;

  • звільнити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних резервів від сплати судового збору;

  • створити захищену автоматизовану базу даних, відповідно до якої здійснюються зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення інформації, та формування звітності, з дотриманням вимог законодавства, яким врегульовано питання доступу до інформації з обмеженим доступом.

Джерело: Мінфін
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