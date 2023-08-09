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9 серпня 2023, 17:52 Читать на русском

Акції данської фармкомпанії Novo Nordisk злетіли вгору після успішних випробувань ліків проти ожиріння

Після оголошення результатів нових досліджень ліків проти ожиріння данської фармкомпанії Novo Nordisk її акції зросли на 17,2% - до рекордно високого рівня. Про це повідомляє Financial Times.

Після оголошення результатів нових досліджень ліків проти ожиріння данської фармкомпанії Novo Nordisk її акції зросли на 17,2% - до рекордно високого рівня.
Фото: wikipedia.org

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Дослідження показали, що препарат Wegovy від Novo Nordisk знижує ризик серцевих нападів та інсультів на 20%, йдеться у пресрелізі компанії.

За даними Bloomberg, результати випробувань перевершили очікування інвесторів — вони прогнозували 15% поліпшення.

Тепер Novo Nordisk зміцнилася на другій позиції найдорожчих компаній Європи.

Зліт Novo Nordisk вивів її на вершину в списку найуспішніших компаній Данії та поставив в один ряд із судноплавним гігантом Maersk, всесвітньо відомим виробником конструктора Lego та пивоварною компанією Carlsberg.

Котирування головного конкурента Novo Nordisk — американської Eli Lilly — після публікації хороших фінансових результатів зросли на 14,9%. Завдяки рекламі препаратів для схуднення також зростають акції азійських фармкомпаній.

У Financial Times зазначили, що у медичному співтоваристві думки про Wegovy неоднозначні. Дехто вважає зменшення ризику серцево-судинних захворювань у разі приймання препарату природним результатом зниження ваги.

Інші називають дані нових випробувань знаковими й кажуть, що препарат має «потенціал змінити підхід до лікування ожиріння». Повні результати досліджень будуть представлені згодом на науковій конференції.

Серед споживачів ліки проти ожиріння від Novo Nordisk — Wegovy та Ozempic (версія для діабетиків) — «зробили голлівудський фурор», пише Bloomberg. Ці ліки згадувалися на церемонії вручення премії «Оскар», рекламувалися Ілоном Маском, фігурують у багатьох відеороликах у TikTok, їм навіть присвятили пісню.

Аналітики прогнозують, що ринок ліків проти ожиріння може зрости до $100−150 млрд на рік. Деякі очікують, що цей клас препаратів стане одним із найбільших у фармацевтичній галузі. Прорив у цій царині порівнюють зі створенням смартфонів або революцією на ринку таксі з появою Uber і Lyft.

Джерело: Мінфін
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