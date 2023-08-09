Акції данської фармкомпанії Novo Nordisk злетіли вгору після успішних випробувань ліків проти ожиріння

Після оголошення результатів нових досліджень ліків проти ожиріння данської фармкомпанії Novo Nordisk її акції зросли на 17,2% - до рекордно високого рівня. Про це повідомляє Financial Times.

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Дослідження показали, що препарат Wegovy від Novo Nordisk знижує ризик серцевих нападів та інсультів на 20%, йдеться у пресрелізі компанії.

За даними Bloomberg, результати випробувань перевершили очікування інвесторів — вони прогнозували 15% поліпшення.

Тепер Novo Nordisk зміцнилася на другій позиції найдорожчих компаній Європи.

Зліт Novo Nordisk вивів її на вершину в списку найуспішніших компаній Данії та поставив в один ряд із судноплавним гігантом Maersk, всесвітньо відомим виробником конструктора Lego та пивоварною компанією Carlsberg.

Котирування головного конкурента Novo Nordisk — американської Eli Lilly — після публікації хороших фінансових результатів зросли на 14,9%. Завдяки рекламі препаратів для схуднення також зростають акції азійських фармкомпаній.

У Financial Times зазначили, що у медичному співтоваристві думки про Wegovy неоднозначні. Дехто вважає зменшення ризику серцево-судинних захворювань у разі приймання препарату природним результатом зниження ваги.

Інші називають дані нових випробувань знаковими й кажуть, що препарат має «потенціал змінити підхід до лікування ожиріння». Повні результати досліджень будуть представлені згодом на науковій конференції.

Серед споживачів ліки проти ожиріння від Novo Nordisk — Wegovy та Ozempic (версія для діабетиків) — «зробили голлівудський фурор», пише Bloomberg. Ці ліки згадувалися на церемонії вручення премії «Оскар», рекламувалися Ілоном Маском, фігурують у багатьох відеороликах у TikTok, їм навіть присвятили пісню.

Аналітики прогнозують, що ринок ліків проти ожиріння може зрости до $100−150 млрд на рік. Деякі очікують, що цей клас препаратів стане одним із найбільших у фармацевтичній галузі. Прорив у цій царині порівнюють зі створенням смартфонів або революцією на ринку таксі з появою Uber і Lyft.