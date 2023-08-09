Ціни на АЗС: Великі мережі підвищили ціни ще на гривню за літр

У період із 8 по 9 серпня середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 0,35 грн/л і склала 51,03 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,44 грн/л — до 53,05 грн/л, а дизельне пальне — на 0,37 грн/л, до 50,34 грн/л. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95», пише еnkorr.ua.

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Як змінилися ціни

Зокрема на ОККО усі види пального здорожчали на 1,01 грн/л: бензини марки А-95 — до 54 грн/л, А-95-преміум — до 56 грн/л, ДП — до 54 грн/л/

На WOG пальне здорожчало на 1 грн/л: бензини марки А-95 — до 53,99 грн/л, А-95-преміум — до 55,99 грн/л, ДП — до 53,99 грн/л.

Бензин А-95 у мережі UPG здорожчав на 0,60 грн/л, до 52,50 грн/л, дизпальне додало 0,60 грн/л (до 50,60 грн/л).

На станціях Chipo всі види пального здорожчали на 1 грн/л, на «БРСМ-Нафта» бензин і дизпальне додало 0,34 грн/л.

Мережі AMIC, U.GO, BVS, Mango, ZOG й інші підвищили ціни на пальне в межах 0,17−2,5 грн/л.