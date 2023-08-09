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9 серпня 2023, 14:49 Читать на русском

Правоохоронці проводять обшуки в екснардепа-регіонала у справі щодо відмивання понад 500 мільйонів

Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань проводить обшуки за місцями проживання та роботи колишнього народного депутата та ексзаступника голови фракції забороненої «Партії регіонів». Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань проводить обшуки за місцями проживання та роботи колишнього народного депутата та ексзаступника голови фракції забороненої «Партії регіонів».
Фото: t.me/SBUkr

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Правоохоронці перевіряють його причетність до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад пів мільярда гривень.

Також перевіряється інформація щодо ухилення екснардепа від сплати податків протягом 2011−2014 років на понад 63 млн грн.

«У зв’язку з цим слідчі дії проходять у помешканнях керівників підконтрольних нардепу компаній, у тому числі з реєстрацією в офшорних юрисдикціях. За наявними даними, саме через ці комерційні структури колишній народний депутат міг проводити оборудки з легалізації „неофіційних“ доходів», — зазначили в СБУ.

Так, розпочато кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);
  • ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Санкція статей передбачає покарання до 12 років ув’язнення із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Джерело: Мінфін
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