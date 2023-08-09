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9 серпня 2023, 14:27 Читать на русском

Міністр фінансів розповів, як на корупційні скандали в Україні реагують міжнародні партнери

Міжнародні партнери України розуміють, що очищення влади в Україні не може відбутися миттєво і готові прийняти той факт, що «у нас може бути корупція». Про це в інтервʼю Радіо Свобода заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Міжнародні партнери України розуміють, що очищення влади в Україні не може відбутися миттєво і готові прийняти той факт, що «у нас може бути корупція».
Фото: mof.gov.ua

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Однак, за його словами, корупційні скандали не додають Україні «додаткових аргументів».

«Ті явища корупційні, які виникають, звичайно, нам не додають, як кажуть, додаткових аргументів. Але партнери розуміють, що очищення системи влади в Україні не може відбуватися так: ми сказали, що в нас немає корупції - її немає.

Це процес. І те, що, умовно кажучи, роблять суспільні організації, розголос, який є, робота тих же ж органів НАЗК, НАБУ та інших дають свій ефект. З певним запізненням ефект.

Тому це нормально. І партнери це також розуміють. Вони готові прийняти, що у нас може бути корупція. Тому що ніхто не скаже, що от у нас війна, і корупція закінчилася. Тому що корупція, можливо, перейшла в інший формат під час війни", — сказав Марченко.

За словами міністра, кожний корупційний скандал в Україні означатиме більше перевірок з боку міжнародних донорів України.

«Я ж працюю з фінансистами. Вони кажуть: дивіться, у вас є кейс корупційний. Це значить наступне, що ви будете давати звітів удвічі більше, це значить, що аудитори приїдуть удвічі частіше, і це значить, що ваші слова перевірятимуться вдвічі ретельніше», — сказав міністр.

Марченко також заявив, що за його особистими відчуттями, рівень корупції в Україні зараз найнижчий, а корупція як явище зараз повністю під суспільним моніторингом.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
youknow
youknow
9 серпня 2023, 15:25
#
А він не знав, що корупція це погано?
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