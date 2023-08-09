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9 серпня 2023, 14:06 Читать на русском

Українці оплатили картками Приватбанку покупок на 350 млрд грн: що купували найбільше

З початку 2023 року через Приватбанк українці розрахувались платіжними картками за 1,3 млрд покупок. Все це обійшлось у 350 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба банку.

З початку 2023 року через Приватбанк українці розрахувались платіжними картками за 1,3 млрд покупок.
Фото: smebanking.news

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Що найбільше купують українці

Найбільше з початку року українці витрачали з карток на купівлю продуктів харчування — обсяги безготівкових оплат в супермаркетах і продуктових магазинах становлять 159,5 млрд грн, а частка витрат на харчі в загальному обсязі витрат складає понад 45%.

Читайте: Готівка на касі: українці стали частіше знімати гроші у магазинах та на АЗС

«Готівка на касі»

З початку 2023 року українці продовжують активно користуватися послугою«Готівка на касі» — за перші три місяці року кількість операцій з отримання готівки через POS-термінали Приватбанку 7,9 млн на суму 11 млрд грн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
9 серпня 2023, 14:17
#
Скрытая реклама фин услуги!!!
+
0
mlp711141
mlp711141
9 серпня 2023, 14:57
#
Не пользуюсь и не советую!
+
0
youknow
youknow
9 серпня 2023, 15:20
#
Понад 45% сплатили за харчування…
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0
Lolik1837
Lolik1837
9 серпня 2023, 17:41
#
Ну 45% на продукты это реальная цифра . Половина денег украинцев уходит в унитаз. А у некоторых слоев населения , у самых бедных, и до 80% уходит на унитаз, они бы и 100% на унитаз потратили бы , но оставшиеся 20% надо «на аптеку» потратить. А то, в противном случае, уже ни на что тратить не придется
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