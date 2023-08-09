Українці оплатили картками Приватбанку покупок на 350 млрд грн: що купували найбільше

З початку 2023 року через Приватбанк українці розрахувались платіжними картками за 1,3 млрд покупок. Все це обійшлось у 350 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Що найбільше купують українці

Найбільше з початку року українці витрачали з карток на купівлю продуктів харчування — обсяги безготівкових оплат в супермаркетах і продуктових магазинах становлять 159,5 млрд грн, а частка витрат на харчі в загальному обсязі витрат складає понад 45%.

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«Готівка на касі»

З початку 2023 року українці продовжують активно користуватися послугою«Готівка на касі» — за перші три місяці року кількість операцій з отримання готівки через POS-термінали Приватбанку 7,9 млн на суму 11 млрд грн.