Нерухомість у липні: як змінюється ринок новобудов, продажу та оренди (інфографіка)

За рік в Україні введено в експлуатацію 34 житлові будинки і 68 секцій. Близько 25% усіх новобудов у країні готові до заселення, а 2107 споруд продовжують будівництво. Про це йдеться у дослідженні українського маркетплейсу DIM.RIA .

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Первинний ринок нерухомості

Станом кінець липня 2023 року в Україні працюють 74% відділів продажу новобудов. Найбільше відкритих відділів у Києві, Львівській та Київській областях, відсоток в останній складає 24% від загальної кількості.

Протягом липня було здано дві новобудови у Києві та області. Загалом, за два місяці літа в експлуатацію введено 14 будинків, які складають 19 секцій, із них — чотири новобудови і сім секцій у Києві.

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Ціни на новобудови

Станом на липень, найвища середня вартість за м² у столиці — складає 57 059 грн (враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат), а найнижча ціна за м² наразі у Хмельницькій області — 23 625 грн.

Порівнюючи з минулим роком, станом на липень 2023 року, середня вартість м² помітно піднялася в Івано-Франківській області — на 36%.

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Вторинний ринок продажу

Досліджуючи пропозицію на вторинному ринку продажу нерухомості у липні та червні, можна помітити значне збільшення. До прикладу, кількість доданих оголошень у Київській області підвищилася до 63%, а у Волинській області — на 153%, за порівняння з червнем 2023 року.

Ціни

Найбільша середня вартість однокімнатної квартири складає $86 360 у Києві, потім Львівська область, де ціна $61 264 та Закарпатська область із вартістю в $49 665.

Вартість однокімнатної квартири у порівнянні до червня 2023 року впала в Рівненській області на 8%, а помітно зросла на 13% — у Сумській області.

Ринок оренди

Кількість оголошень у Дніпропетровській та Івано-Франківській областях збільшилася порівнюючи з червнем — на 52%. Коли у Києві та в Київській області знизилася, відповідно, на 12% і 49%.

Ціни

Станом на липень 2023 року середня ціна оренди однокімнатної квартири у столиці 19 359 грн, а в області — 8 537 грн. В столиці вартість на 11% більше, ніж у червні 2023 року.

Аналітики визначають, що на Одещині ціна однокімнатного житла впала на 4%, але загальне зростання за рік 26%.

У липні 2023 року однокімнатну квартиру у Чернігівській області можна винаймати за 4 250 грн, що наразі є найнижчою середньою вартістю по Україні. Спостерігається спад вартості оренди помешкання на 11% у порівнянні із минулим місяцем.