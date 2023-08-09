Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 7029, який спрощує управління багатоквартирними будинками. Про це повідомляє перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Зеленський підписав закон щодо спрощення управління багатоквартирними будинками
►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Зокрема, спрощення управління полягає в можливості використання електронних інструментів та електронного цифрового підпису.
Серед нововведень, передбачених документом:
- запроваджується можливість використовувати електронні підписи (ЕП) під час голосування;
- створюється можливість брати участь у зборах «дистанційно»;
- зменшується більшість голосів, необхідних для прийняття рішень, до 50%+;
- ОСББ звільняються від необхідності нотаріально посвідчувати підписи на документах для вчинення реєстраційних дій;
- скасовується потреба при цьому змінювати чинні статути ОСББ.
Варто зазначити, що відповідний законопроєкт Верховна Рада ухвалила 14 липня.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі