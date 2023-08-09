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9 серпня 2023, 10:13 Читать на русском

Дефляція в Китаї та падіння акцій банків США: що потрібно знати вранці

Головні новини іноземних ринків цього ранку.

Головні новини іноземних ринків цього ранку.
Фото: depositphotos

Американські індекси знизилися у вівторок

S&P 500 втратив 0,4%, високотехнологічний Nasdaq — 0,8%, а індекс Dow Jones знизився приблизно на 0,5%.

Настрій інвесторів у США погіршився після зниження кредитного рейтингу для низки американських банків агентством Moody's.

На цьому фоні галузевий індекс KBW Regional Banking знизився вчора на 3,8%, а акції Goldman Sachs були лідерами падіння в індексі Dow Jones, впавши приблизно на 2%.

Акції Азії демонструють змішану динаміку

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні на 0,3%, південнокорейський Kospi додав 1,3%, сінгапурський STI збільшився на 0,1%, японський Nikkei втратив 0,4%, а китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng знизилися на 0,4% та 0,2% відповідно.

Інвестори в Азії зберігають стриманий настрій після того, як нові дані про споживчі ціни та ціни виробників у Китаї продемонстрували одночасне зниження вперше з 2020 року.

Ці дані були за розчаровуючими показниками з експорту та імпорту Китаю вдень раніше, що посилило побоювання з приводу перспектив зростання світової економіки, зауважує Reuters.

У Китаї почалася дефляція

За даними Національного бюро статистики Китаю, індекс споживчих цін (CPI) у країні в липні знизився на 0,3% порівняно з минулим роком, а індекс цін виробників (PPI) упав на 4,4%.

Основними чинниками дефляції країни було падіння цін на свинину, що є основним продуктом харчування в Китаї, на 26% у річному обчисленні, а також слабкий внутрішній споживчий попит.

Експерти з Oxford Economics очікують, що індекс споживчих цін у Китаї за підсумками року покаже зростання на 0,5%, а індекс цін виробників знизиться на 3,5%.

США планують обмежити інвестиції в Китай

За даними The New York Times (NYT), адміністрація президента США Джо Байдена планує в середу запровадити нові обмеження на американські інвестиції у деякі передові галузі промисловості у Китаї. Ці заходи спрямовані на захист національної безпеки США.

Введені обмеження не дозволять приватним та венчурним компаніям зі США інвестувати у певні високотехнологічні сектори Китаю, такі як квантові обчислення, штучний інтелект та виробництво передових напівпровідників.

Крім цього, за словами джерел NYT, нові заходи стануть одним із перших кроків для обмеження вихідних фінансових потоків до Китаю, а також підготують ґрунт для запровадження додаткових обмежень на інвестиції між двома країнами найближчими роками.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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