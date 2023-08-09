Минулої доби українські захисники ліквідували ще 820 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 251 620 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
820 російських окупантів, 17 БПЛА та 8 танків. Втрати ворога за 8 серпня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 251 620 (+820) осіб ліквідовано,
- танків — 4262 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 8290 (+12) од,
- артилерійських систем — 5013 (+17) од,
- РСЗВ — 711 (+2) од,
- засоби ППО — 469 (+1) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 312 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4175 (+17),
- крилаті ракети — 1377 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7479 (+19) од,
- спеціальна техніка — 742 (+5).
Джерело: Мінфін
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