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9 серпня 2023, 9:16 Читать на русском

Кабмін дозволив онлайн-ідентифікацію для пенсіонерів, які знаходяться за кордоном

Кабінет міністрів розширив можливості для фізичної верифікації пенсіонерів та переселенців для отримання допомоги та виплати пенсій, а також продовжив строк для її проведення до кінця 2023 року. Про це в телеграм-каналі повідомив представник Кабміну у В Р Тарас Мельничук.

Кабінет міністрів розширив можливості для фізичної верифікації пенсіонерів та переселенців для отримання допомоги та виплати пенсій, а також продовжив строк для її проведення до кінця 2023 року.
Фото: depositphotos

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Як пройти онлайн-ідентифікацію

Відтепер можливо проходити ідентифікацію із використанням відеоконференцзвʼязку та в дипломатичному представництві або консульській установі для перебуваючих за кордоном.

Він також зазначив, що за рішенням Кабміну органи Пенсійного фонду та соціального захисту населення до кінця 2023 року не припинятимуть виплати пенсій та соціальних виплат тим пенсіонерам, які взяті на облік як внутрішньо переміщені особи до введення воєнного стану в Україні та не змогли пройти фізичну ідентифікацію в Ощадбанку.

Джерело: Мінфін
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9 серпня 2023, 12:51
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