9 серпня європейська валюта втратила 15 копійок. НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,01 гривні за євро. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.
Євро подешевшало на 15 копійок. Курс НБУ
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Валютний ринок
8 серпня НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,16 гривні за євро.
До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 23 копійки у купівлі та продажу.
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Джерело: Мінфін
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