Курс валют на вечір 8 серпня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 23 копійки у купівлі та продажу.

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Валюта Відкриття 8 серпня Закриття 8 серпня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 40,22/40,61 39,99/40,38 23/23

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,99−37,59 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 41,55 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,46−37,45, євро — 41,20−41,40 грн.

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