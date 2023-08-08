Пошкоджені ТЕС і ТЕЦ відновлять за рахунок кредитів «5-7-9%»

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Що відомо

Кошти в рамках програми виділятимуться для компенсації відсоткової ставки по кредитах, наданих для відновлення пошкоджених росіянами ТЕС і ТЕЦ.

«Обсяги фінансування не дуже великі — 7,6 млрд гривень (для порівняння: з дня введення воєнного стану видано у рамках програми „5−7−9“ кредитів на загальну суму 131,7 млрд грн, а від її старту — на 221,3 млрд грн)», — розповів Гетманцев.

Такі кредити видаватимуться виключно на відновлення зруйнованих та пошкоджених енергоблоків, а не на планові чи капітальні ремонти.

«На останні будуть інші джерела фінансування поза межами державної програми „5−7−9%“», — додав посадовець.

« Ще одна принципова позиція — йтиметься не про відновлення «як було», а за філософією «build back better». У нас є спільний проєкт з ЄБРР щодо низьковуглецевої реконструкції об'єктів генерації. Фокус цього проєкту буде перенесено на відновлення генеруючих потужностей», — зауважив очільник комітету.

Найближчим часом ЄБРР та PwC зроблять аналіз вугільних ТЕС та ТЕЦ, оцінять завдані збитки та сформують перелік об'єктів для участі у програмі. Після цього буде розроблено план дій щодо залучення фінансування для переведення генерації на альтернативні низьковуглецеві джерела енергії.