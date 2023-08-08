Що буде з цінами на Нерухомість? Захід Kukhar Discussion Court

Ukraine Economic Outlook та провідні оператори ринку проводять відкриту дискусію щодо перспектив ринку житлової нерухомості у 2023−2024 роках. Аналіз та інсайди галузі: як насправді вплинула на ціни війна в різних регіонах України, чого чекати до кінця 2023 року та після перемоги з початком масштабної програми відбудови.

Захід проводиться 15-го серпня 2023 ( 17:00—20:00 ), онлайн, відкритий доступ за попередньою реєстрацією.

Спікери: Ігор Ніконов, KAN Development, Андрій Вавриш, SAGA Development, Андрій Міма, ЛУН.UA, Райков Ігор, CEO Спільнота — Девелопер Нової Генерації. Модератор: Михайло Кухар, партнер Ukraine Economic Outlook

Під час обговорення доповідачі розглянуть регіональні особливості ринку, аналізуючи новобудови, вторинний ринок та структуру попиту. Значну увагу буде приділено собівартості будівництва та її впливу на ціноутворення, враховуючи іпотечні програми, зокрема «Є-Оселя».

Спікери розглянуть різні сценарії розвитку ринку нерухомості на 2023−2024 роки. А також представлять своє бачення потенційного впливу Міжнародної програми Відбудови України, зміни цін на нерухомість в розрізі видів та класів нерухомості, міграційних очікувань та ефекту відкладеного попиту.

За результатами проведеної дискусії, команда Ukraine Economic Outlook у партнерстві з ЛУН підготує звіт: «Огляд ринку нерухомості в Україні за останні 10 років та сценарний прогноз на 2023−2024».