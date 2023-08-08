НБУ позбавив ліцензій страхову компанію та кредитну спілку

Національний банк анулював ліцензії ПрАТ «Страхова компанія «Азінко» і кредитній спілці «Щедрість» та виключив компанії з Державного реєстру фінансових установ на підставі їхніх заяв. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 4 та 7 серпня.

Зазначається, що «Азінко» анульовано останню ліцензію на здійснення страхової діяльності. Відповідно до останньої поданої звітності за перше півріччя 2023 року, страхова компанія не укладала договорів страхування та не здійснювала страхових виплат упродовж першого півріччя цього року.

До того ж «Азінко» виконало всі свої зобов'язання за договорами страхування, і страхові резерви дорівнюють нулю.

Водночас кредитна спілка «Щедрість» мала дві ліцензії, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, та на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.

Обсяг активів КС «Щедрість» на 1 липня 2023 року становив 137,4 тис. грн (0,01% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання — 4,6 тис. грн, у тому числі 4,6 тис. грн зобов’язання з нарахованої заробітної плати (0,0006% від загального обсягу ринку кредитних спілок).