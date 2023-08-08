Мінфін заплатив НБУ 32,3 млрд грн доходу за ОВДП з плаваючою ставкою

З початку 2023 року Національний банк отримав від Міністерства фінансів за своїм портфелем ОВДП під плаваючу ставку купонних виплат (відсотки) на загальну суму 32,3 млрд грн. Про це НБУ повідомив у відповідь на офіційний запит Мінфіну.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Плаваюча ставка за паперами безпосередньо прив'язана до розміру облікової ставки Національного банку, яка з червня 2022 року трималася на рівні 25% річних, і з 28 липня 2023 року була знижена до 22%.

У відповіді уточнюється, що купонні платежі розпочалися лише цього року і останній відбувся кілька тижнів тому.

Читайте: Комісії та заробітки на військових ОВДП: «Мінфін» купив папір у mono та вивчив умови Привату

«За ОВДП з плаваючою ставкою, прив'язаною до облікової ставки НБУ, купонна виплата відбувається раз на рік. Враховуючи це, у 2022 році виплати за ними не проводилися. З початку 2023 року Національний банк уже отримав 32,3 млрд грн купонного доходу за такими ОВДП, включаючи виплату, що відбулася 26 липня 2023 року», — уточнили в Нацбанку.

Водночас регулятор повідомив, що на цей час у нього всього на 280 млрд грн держоблігацій із плаваючою ставкою. Це 40% всього його портфеля ОВДП, що становить 690 млрд грн.

З початку року загальний нацбанківський портфель держоблігацій становив 704,5 млрд грн, і скоротився в міру погашення паперів Мінфіну. У НБУ пояснили, що загальне скорочення за підсумками 2023 року становитиме 14,6 млрд грн.