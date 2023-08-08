У січні-липні 2023 року із держбюджету на соціальні виплати було спрямовано 265,6 млрд грн, зокрема у липні — 35,2 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
У липні на соцвиплати було спрямовано понад 35 мільярда
Куди спрямували кошти
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158,6 млрд грн, із них у липні 22,7 млрд грн — на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;
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60,8 млрд грн, із них у липні 8,7 млрд грн — на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;
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30,7 млрд грн, із них у липні 1,5 млрд грн — на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам;
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14,2 млрд грн, із них у липні 2 млрд грн — на соціальний захист дітей та сім'ї;
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1,3 млрд грн, із них у липні 0,3 млрд грн — на соціальний захист осіб з інвалідністю.
Джерело: Мінфін
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