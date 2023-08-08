У липні на соцвиплати було спрямовано понад 35 мільярда

158,6 млрд грн, із них у липні 22,7 млрд грн — на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;

60,8 млрд грн, із них у липні 8,7 млрд грн — на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;

30,7 млрд грн, із них у липні 1,5 млрд грн — на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам;

14,2 млрд грн, із них у липні 2 млрд грн — на соціальний захист дітей та сім'ї;