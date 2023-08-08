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8 серпня 2023, 13:20 Читать на русском

Новий податок в Італії знизив загальну ринкову капіталізацію її банків на майже $10,4 мільярда

Італійські акції впали після того, як несподіваний новий податок на банківські прибутки призвів до падіння кредиторів країни, знищивши їхню сукупну ринкову капіталізацію на $10,4 млрд. Про це повідомляє Bloomberg.

Італійські акції впали після того, як несподіваний новий податок на банківські прибутки призвів до падіння кредиторів країни, знищивши їхню сукупну ринкову капіталізацію на $10,4 млрд.
Фото: finclub.net

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Що відомо про податок

Італійський податок був включений у величезний пакет заходів, які охоплюють широкий спектр питань — від ліцензій на таксі до іноземних інвестицій. Очікується, що податок може принести в державну скарбницю понад 2 млрд євро. Італія погодила «40% стягнення з багатомільярдних надприбутків банків» на 2023 рік, які підуть на фінансування зниження податків і підтримку іпотеки для тих, хто вперше купує житло.

«Ми вважаємо цей податок суттєво негативним для банків з огляду на вплив на капітал і прибуток, а також на вартість власного капіталу банківських акцій», — пишуть аналітики Citigroup Inc. на чолі з Аццурра Гельфі.

Аналітики підрахували, що податок еквівалентний приблизно 19% чистого прибутку банків у 2023 році, приблизно 3% їхньої балансової вартості у 2023 році та близько 0,5% активів, зважених на ризик, у 2023 році.

Аналітики Bloomberg Intelligence вважають, що чистий прибуток італійських кредиторів у 2023 році може скоротитися приблизно на 10%.

«Фінансові показники важать понад 30% на італійському фондовому ринку, що робить його вразливим до нещодавно затвердженого збору», — сказав Леонардо Пелландіні, стратег з акцій банку Julius Baer.

«Зважаючи на це, банки мали сильний рік, оскільки чиста процентна маржа зросла завдяки підвищенню ставок, тож настав час для здорової консолідації».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
krv77
krv77
8 серпня 2023, 16:19
#
Ну вот почему-то никак не жалко банки. Да?)
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