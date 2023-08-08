У Tesla змінився фінансовий директор. Акції компанії відреагували падінням

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

8 серпня 2023, 11:58 Читать на русском

У Tesla змінився фінансовий директор. Акції компанії відреагували падінням

Американський виробник електромобілів Tesla змінив фінансового директора. Зак Кіркхорн залишає компанію після 13 років роботи. Про це йдеться у повідомленні компанії для Комісії з цінних паперів США (SEC).

Американський виробник електромобілів Tesla змінив фінансового директора.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зазначається, що Зак Кірхорн залишив свою посаду з 4 серпня. Він продовжить працювати в компанії до кінця 2023 року, щоб забезпечити «плавний перехід».

Новий фіндиректор

Новим фінансовим директором став головний бухгалтер Tesla Вайбхав Танеджа. Тепер він обійматиме обидві посади.

Танеджа працює головним бухгалтером у Tesla з 2019 року, до цього він був корпоративним контролером компанії, а також бухгалтером у кількох корпораціях.

У своєму LinkedIn Кіркхорн написав, що пишається тією роботою, яку виконав разом із Tesla за 13 років свого перебування в ній.

«Передаючи свої обов'язки, щоб підтримати цей перехід, я хочу подякувати талановитим, захопленим і працьовитим співробітникам Tesla, які зробили те, що багато хто вважав неможливим», — заявив він.

Кіркхорн Також подякував Ілону Маску за його лідерство та оптимізм, який багатьох надихнув.

За словами Bloomberg, відставка Кіркхорна стала несподіваним потрясінням для Tesla.

Падіння акцій

За даними CNBC, акції Tesla впали майже на 3% після новини про відставку Кіркхорна, проте загалом день для компанії завершився падінням акцій усього на 1%.

Зазначається, що це вдруге за чотири роки у Tesla змінився фіндиректор. Коли попередній фінансовий директор Діпак Ахуджа покинув Tesla в 2019 році, акції компанії впали на 4,5%.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Kharakternyk и 3 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами