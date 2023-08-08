У Tesla змінився фінансовий директор. Акції компанії відреагували падінням

Американський виробник електромобілів Tesla змінив фінансового директора. Зак Кіркхорн залишає компанію після 13 років роботи. Про це йдеться у повідомленні компанії для Комісії з цінних паперів США (SEC).

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Зазначається, що Зак Кірхорн залишив свою посаду з 4 серпня. Він продовжить працювати в компанії до кінця 2023 року, щоб забезпечити «плавний перехід».

Новий фіндиректор

Новим фінансовим директором став головний бухгалтер Tesla Вайбхав Танеджа. Тепер він обійматиме обидві посади.

Танеджа працює головним бухгалтером у Tesla з 2019 року, до цього він був корпоративним контролером компанії, а також бухгалтером у кількох корпораціях.

У своєму LinkedIn Кіркхорн написав, що пишається тією роботою, яку виконав разом із Tesla за 13 років свого перебування в ній.

«Передаючи свої обов'язки, щоб підтримати цей перехід, я хочу подякувати талановитим, захопленим і працьовитим співробітникам Tesla, які зробили те, що багато хто вважав неможливим», — заявив він.

Кіркхорн Також подякував Ілону Маску за його лідерство та оптимізм, який багатьох надихнув.

За словами Bloomberg, відставка Кіркхорна стала несподіваним потрясінням для Tesla.

Падіння акцій

За даними CNBC, акції Tesla впали майже на 3% після новини про відставку Кіркхорна, проте загалом день для компанії завершився падінням акцій усього на 1%.

Зазначається, що це вдруге за чотири роки у Tesla змінився фіндиректор. Коли попередній фінансовий директор Діпак Ахуджа покинув Tesla в 2019 році, акції компанії впали на 4,5%.