Суверенний фонд Саудівської Аравії отримав збиток у $15,6 мільярда у 2022 році

Суверенний фонд Саудівської Аравії Public Investment Fund (PIF) у 2022 році отримав збиток у розмірі $15,6 млрд, йдеться у звітності.

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Збитки фонду

Цей показник включає втрати від інвестицій на суму $11 млрд, а також витрати на провадження діяльності, виплату податків та інші витрати.

Фонд сильно постраждав від падіння вартості вкладень у технологічні фонди. Так, наприклад, збиток Vision Fund японської SoftBank Group, що підтримується також Саудівською Аравією та Абу-Дабі, минулого року був рекордним і склав $32 млрд, повідомляє Bloomberg.

За підсумками 2021 року PIF зафіксував прибуток у розмірі $25,4 млрд.

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Проте обсяг активів під управлінням саудівського фонду минулого року досяг $595,5 млрд порівняно з $527,8 млрд у 2021 році.

Значною мірою це було зумовлено тим, що в лютому уряд передав PIF 4% акцій Saudi Aramco (вартість яких оцінюється приблизно $80 млрд).

У 2022 році PIF, очолюваний спадковим принцом Мухаммедом бін Салманом, значно наростив частку акцій саудівських компаній у своєму інвестпортфелі — до 32% з 24%. При цьому фонд скоротив до 10% з 20% інвестиції в міжнародні активи, до яких входять англійський футбольний клуб «Ньюкасл Юнайтед» та кошти, розміщені в Blackstone Group LP, яка інвестує в інфраструктурні проєкти в США.

Нагадаємо

Діяльність PIF є ключовим елементом стратегії уряду Саудівської Аравії щодо диверсифікації нафтової галузі. Наслідний принц використовує кошти фонду для інвестицій у різних сферах — від туризму до виробництва електромобілів та будівництва спортивних об'єктів у королівстві.