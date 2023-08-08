СЕО КРИСТАЛБАНКУ: Ми стаємо сильнішими та наближаємо нашу Перемогу

З початку повномасштабної війни минуло півтора роки. Як вдалося пережити цей час, втримати бізнес та рухатись до перемоги розповідає Леонід Гребінський, Голова Правління АТ «КРИСТАЛБАНК».

Минулий рік став важким випробуванням для всієї країни та в тому числі банківського сектору. Як КРИСТАЛБАНК подолав цей період?

Війна принесла багато проблем: зростання інфляції, падіння ВВП, зниження та втрата доходів значної частини населення та бізнесу. Це все потягло за собою високі кредитні ризики, обмеження можливості клієнтів обслуговувати свої зобов’язання перед банком тощо.

Попри те КРИСТАЛБАНК зберіг високу ефективність операційної діяльності. Чистий прибуток банку на 1 липня склав 30,3 млн грн, це свідчить про високу рентабельність діяльності по активам та капіталу. Ми досягли 3,3 млрд грн, що забезпечило нам 40 позицію серед 65 банків України. До речі, на одну позицію краще ніж на початку року. Регулятивний капітал з початку року збільшився на 7,5% до 385 млн грн. Тож, сьогодні КРИСТАЛБАНК має більш ніж чотирикратний запас капіталізації порівняно з обов’язковими нормативами та вдвічі більший ніж середній рівень достатності капіталу на банківському ринку: 46% при нормативі 10% та середньому значенні по ринку 23,77%, а достатність основного капіталу — 30,4% при нормативі 7% та середньому значенні — 14,5%.

До того ж у березні цього року рейтингове агентство «IBI-Рейтинг» підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг КРИСТАЛБАНК на рівні uaAA та максимальний рейтинг надійності банківських вкладів на рівні «5» (відмінна надійність).

І що найголовніше, наприкінці квітня ми достроково погасили рефінансування НБУ у повній сумі і на сьогодні не маємо заборгованості перед регулятором. Це все завдяки позитивній динаміці та високому рівню власної ліквідності, що втричі перевищує вимоги НБУ (LCR=309% проти 100%).

Більшість банків у зв’язку з війною припинили кредитування. В першу чергу це торкнулось фізичних осіб, через високі ризики неповернення, пошкодження застави в наслідок бойових дій та іншими факторами. Яку позицію зайняв у цьому питанні КРИСТАЛБАНК?

Незважаючи на війну, рік тому, ми відновили кредитування приватних осіб, зокрема для придбання нерухомості на первинному ринку за програмою «Від мрій — до дій», трохи згодом відновили програму «Кредити на придбання нерухомості на вторинному ринку». Рішення було не простим, проте незважаючи на важкі часи ми зробили ставку на підтримку економіки нашої країни та потреб пересічних українців в якісному житлі.

Зараз ми пропонуємо фізичним особам всі кредитні продукти: кредит на нове житло, на житло на вторинному ринку, кредит під заставу, кредит на нове авто та на авто з пробігом, овердрафт і новий споживчий кредит — «Кредит на все», який можна отримати, як готівково так і безготівково.

КРИСТАЛБАНК працює і з корпоративними клієнтами. Як розвивався цей напрямок бізнесу?

Дуже активно: з початку року обсяг коштів корпоративних з клієнтів збільшився на 16% до 2 441,4 млн. грн., що відповідає 32 місцю на ринку України. Ми пропонуємо їм повний перелік послуг. РКО та зарплатні проєкти, фінансування бізнесу, надання беззаставних овердрафтів, кредитування, тендерні гарантії, обслуговування валютних контрактів тощо.

Клієнтська база корпоративного бізнесу постійно зростає, спираючись на сильні сторони банку — це конкурентні тарифи та оперативне опрацювання пакетів документів. Це стало ключовим фактором для експертної групи, яка у межах рейтингу провідного видання «Фінансовий Клуб» «Банки 2023 року» визнала КРИСТАЛБАНК найкращим у номінації «Розрахунковий банк для бізнесу» серед невеликих приватних банків.

Ми плануємо і далі розвивати цей напрямок. В організаційній структурі банку створено новий центр з залучення та обслуговування клієнтів з оновленою командою професіоналів. Зараз у нас на меті фокусуватися на розвитку корпоративного бізнесу, залученні нових клієнтів юридичних осіб, а також впровадження маркетингових програм та нових продуктів. Сподіваюсь, це, зокрема, забезпечить суттєвий приріст емісії карток за рахунок нових зарплатних та ко-брендингових проєкти.

З початку пандемія, потім повномасштабна війна дали міцний поштовх розвитку дистанційного банківського обслуговування. Чи враховує цю стратегію КРИСТАЛБАНК?

Дистанційне обслуговування клієнтів це вимога сучасності. І ми хочемо створити нашим клієнтам максимум можливостей у цій сфері. У довгостроковій стратегії розвитку банку окремий акцент було зроблено саме на діджиталізації та впровадженні сучасних технологій. У майбутньому це дозволить збільшити емісію карток, об'єм операцій і кількість платежів. Згідно з нею, ми вже розпочали розробку нового мобільного застосунку для фізичних осіб, запуск якого заплановано на перший квартал 2024 року. У застосунку можна бути зробити усі необхідні операції: відкрити рахунок, здійснювати платежі, замовити картки, індивідуальний кредитний ліміт, скористатися приємною програмою лояльності.

Для бізнес-клієнтів та приватних підприємців також розробляється новий дистанційний банкінг з сучасним дизайном, зручним інтерфейсом та великими функціональними можливостями для задоволення потреб цієї категорії клієнтів.

Разом з тим, ми не відмовляємося від планів подальшого розвитку мережі відділень. Адже як показує світовий досвід, клієнти довіряють більше тим банкам, які мають відділення та менеджерів, з ким можна поспілкуватися, отримати консультацію, відповіді на запитання не лише у віртуальному чаті.

Навіть в умовах військового часу КРИСТАЛБАНК продовжує інвестиції у розширення мережі: нещодавно ми відкрили два нових відділення в Вінницькій області, одне відділення в Житомирський та два нових у Черкаській області, також розглядаємо можливості з відкриття у західному регіоні країни.

Чи долучався банк до благодійних ініціатив, підтримці армії?

З перших днів повномасштабного вторгнення рф в нашу країну, ми підтримуємо Збройні сили України, спрямовуючи основні зусилля на підтримку військових шпиталів. Загалом, банк вже надав благодійної допомоги на 1,9 млн гривень.

Сьогодні українці об`єдналися у боротьбі проти країни-агресора. Хтось донатить на ЗСУ, переганяють авто для військових, плетуть захисні сітки, влаштовують волонтерські збори. Наші співробітники власними коштами допомагають військовим шпиталям. Зокрема, самостійно організовували збір коштів всередині колективу, залучили до нього близьких, родичів і друзів. Таким чином, за рік банківським працівникам вдалося придбати медичних препаратів для лікування та підтримки поранених захисників на чималу суму — понад півмільйона гривень.

В цьому році співробітники банку, за власної ініціативи, створили Благодійний фонд «КРИСТАЛ» для надання регулярної, адресної допомоги ЗСУ. Зробили сайт фонду «Кристал», де кожний бажаючий може подивитися звіти з усіх витрат та кому саме була передана допомога Тепер до благодійної допомоги став долучатися малий і середній бізнес.

Безпосередньо КРИСТАЛБАНК щомісяця перераховує до фонду по 100 тисяч гривень та відраховує 2% від коштів, залучених на вклад «Допоможемо разом».

Власне, цей депозит банк запропонував клієнтам аби об'єднати зусилля та разом підтримувати наших захисників. Відкриваючи цей депозит, наші клієнти автоматично беруть участь у наданні цільової допомоги на лікування поранених військових, адже 2% від суми залучених на нього коштів спрямовуються до благодійного фонду «КРИСТАЛ», за рахунок витрат банку.

Також банк затвердив пакет щомісячної фінансової допомоги кожному співробітнику, який зі зброєю в руках захищає Україну. Виплати мобілізованим співробітникам вже склали понад 1, 6 млн грн.

Адже сьогодні дуже важливо всебічно допомагати своїм працівникам у лавах ЗСУ та сприяти боєздатності країни. Підтримуючи один одного, разом долаючи труднощі, ми стаємо сильнішими та наближаємо нашу Перемогу.

Разом до Перемоги! Слава Україні!