Курс валют на вечір 7 серпня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

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Валюта Відкриття 7 серпня Закриття 7 серпня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 40,16/40,55 40,21/40,59 5/4

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,00−37,60 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 41,55 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,43−37,45, євро — 41,20−41,48 грн.

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