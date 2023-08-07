Україна збільшила імпорт продуктів на 21%: де купуємо найбільше

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Де купуємо найбільше

Зазначається, що основними постачальниками агропродукції в Україну традиційно виступають держави Європейського Союзу. На них припадає 42 % імпортних поставок. За І півріччя 2023 року у цьому регіоні було закуплено сільгосппродукції на суму в $1491 млн.

Значно менші обсяги імпорту з інших регіонів світу. За січень-червень цього року українські компанії закупили продовольства у партнерів з Азії — на $596 млн (17 % у загальних обсягах закупівель), країн Латинської Америки — на $216 млн (6 %) та африканського континенту — на $130 млн (4 %).

У рейтингу головних постачальників сільськогосподарської продукції на український ринок провідні місця посідають Польща ($398 млн), Туреччина ($297 млн), Німеччина ($212 млн), Франція ($136 млн), Італія ($128 млн), США ($120 млн), Норвегія ($118 млн), Нідерланди ($114 млн), Китай ($90 млн) та Іспанія ($84 млн).

Сумарно ці 10 країн забезпечують близько 48 % вартості вітчизняного аграрного імпорту.

Які продукти імпортуємо

«Товарна структура імпорту продовольчої продукції в Україну в цілому залишається незмінною. Разом з тим характерною ознакою 2022−2023 років в ній стала поява серед основних імпортованих продуктів овочевих культур. Також фіксувалось зростання вартості закупівель за кордоном всіх ключових груп продовольства», — підкреслюють в Інституті аграрної економіки.

Традиційно найбільша частка імпорту зарубіжних продуктів харчування припадає на рибу, ракоподібні та молюски.

Імпорт плодів — в основному, цитрусових і бананів, а також інших фруктів, горіхів — у І півріччі 2023 року склав $375 млн, що на чверть перевищило вартість закупок за аналогічний період попереднього року.

Алкогольних і безалкогольних напоїв закупили на $332 млн — у понад двічі більше, ніж торік. При цьому левова частка імпорту сформована за рахунок вин, пива, міцних спиртовмісних напоїв — $272 млн (+ 231 %).

Насіння та плодів олійних культур за січень-червень 2023 року імпортували на $284 млн. Це на 26 % перевищило закупівлі продукції даної групи у січні-червні 2022 року. Особливо в цій групі виділяється насіння соняшнику, яке додало у вартості 9 % і було придбано в сумі $178 млн.

Вартість закупівель овочів з-за кордону зросла на 20 % і склала $275 млн.

Обсяги поставок в Україну тютюнових виробів за цей період становили $246 млн, додавши у вартості 71 %.

Різних харчових продуктів, у тому числі екстрактів, концентратів, готових соусів тощо, закупили за кордоном на $221 млн, що на 20 % перевищило показник І півріччя минулого року по даній групі.

Сукупно ці продукти утворюють 60 % вартості вітчизняного імпорту сільгосппродукції, підсумовують в Інституті аграрної економіки.