З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 68 807 кредитів на загальну суму 221,3 млрд грн, з яких 46 554 — від банків державного сектору економіки на загальну суму 97,8 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Банки видали пільгових кредитів для бізнесу ще на 1,4 мільярда
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Скільки видано кредитів
За минулий тиждень у межах Програми видано 679 пільгових кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн, у тому числі банками державного сектору економіки укладено 574 кредитних договорів на суму 0,82 млрд гривень.
За час дії воєнного стану в Україні у рамках Державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» укладено 33 985 кредитних договорів на загальну суму 131,7 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 26 078 кредитних договорів на суму 71,2 млрд грн), з яких:
- 5,87 млрд грн — на інвестиційні цілі;
- 7,41 млрд грн — як антикризові кредити;
- 4,14 млрд грн — як рефінансування попередньо отриманих кредитів;
- 33,35 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
- 57,37 млрд грн — на антивоєнні цілі.
Джерело: Мінфін
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