Банки видали пільгових кредитів для бізнесу ще на 1,4 мільярда

Скільки видано кредитів

За минулий тиждень у межах Програми видано 679 пільгових кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн, у тому числі банками державного сектору економіки укладено 574 кредитних договорів на суму 0,82 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні у рамках Державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» укладено 33 985 кредитних договорів на загальну суму 131,7 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 26 078 кредитних договорів на суму 71,2 млрд грн), з яких: