Пшениця продовжує дорожчати

7 серпня фʼючерси на пшеницю продовжили зростання після того, як у результаті атаки було виведено з ладу російський нафтовий танкер, а також військовий корабель у порту Новоросійська, пише Bloomberg .

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Як змінилися фʼючерси

Фʼючерси в Чикаго зросли на 3,4%, до $6,545 за бушель у понеділок, а потім торгувалися на рівні $6,4725 у Сіднеї.

У пʼятницю, 4 серпня, ціни закрилися на 1% вище, звівши нанівець більшу частину внутрішньоденного зростання на 4,3% після нападу на російський військовий корабель, рух у Новоросійському порту було зупинено на кілька годин.

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