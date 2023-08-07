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7 серпня 2023, 15:59 Читать на русском

Пшениця продовжує дорожчати

7 серпня фʼючерси на пшеницю продовжили зростання після того, як у результаті атаки було виведено з ладу російський нафтовий танкер, а також військовий корабель у порту Новоросійська, пише Bloomberg.

7 серпня фʼючерси на пшеницю продовжили зростання після того, як у результаті атаки було виведено з ладу російський нафтовий танкер, а також військовий корабель у порту Новоросійська, пише Bloomberg. ►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЯк змінилися фʼючерсиФʼючерси в Чикаго зросли на 3,4%, до $6,545 за бушель у понеділок, а потім торгувалися на рівні $6,4725 у Сіднеї.
Фото: delo.ua

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як змінилися фʼючерси

Фʼючерси в Чикаго зросли на 3,4%, до $6,545 за бушель у понеділок, а потім торгувалися на рівні $6,4725 у Сіднеї.

У пʼятницю, 4 серпня, ціни закрилися на 1% вище, звівши нанівець більшу частину внутрішньоденного зростання на 4,3% після нападу на російський військовий корабель, рух у Новоросійському порту було зупинено на кілька годин.

Читайте: Зерновий коридор: чи справді Україна є залежною від нього та які існують альтернативи

Росія перевозить більшу частину свого зерна водними шляхами і знаходиться в розпалі збору врожаю, тож йдеться про вирішальний момент для його доставки на ринки і забезпечення достатнього обсягу поставок для стримування світових цін на продовольство.

На чорноморський маршрут також припадає від 15% до 20% нафти, яку росія продає щодня на світових ринках, і він також є основним транзитним коридором для казахстанської нафти.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Dafxf4300
Dafxf4300
7 серпня 2023, 16:12
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А у нас в Украине наоборот, пшеница дешевеет…
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