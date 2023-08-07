7 серпня фʼючерси на пшеницю продовжили зростання після того, як у результаті атаки було виведено з ладу російський нафтовий танкер, а також військовий корабель у порту Новоросійська, пише Bloomberg.
Пшениця продовжує дорожчати
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Як змінилися фʼючерси
Фʼючерси в Чикаго зросли на 3,4%, до $6,545 за бушель у понеділок, а потім торгувалися на рівні $6,4725 у Сіднеї.
У пʼятницю, 4 серпня, ціни закрилися на 1% вище, звівши нанівець більшу частину внутрішньоденного зростання на 4,3% після нападу на російський військовий корабель, рух у Новоросійському порту було зупинено на кілька годин.
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Росія перевозить більшу частину свого зерна водними шляхами і знаходиться в розпалі збору врожаю, тож йдеться про вирішальний момент для його доставки на ринки і забезпечення достатнього обсягу поставок для стримування світових цін на продовольство.
На чорноморський маршрут також припадає від 15% до 20% нафти, яку росія продає щодня на світових ринках, і він також є основним транзитним коридором для казахстанської нафти.
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