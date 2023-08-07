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7 серпня 2023, 15:13 Читать на русском

Уряд Німеччини розширив гарантії для інвестицій бізнесу в Україну

Федеральний уряд Німеччини оголосив про новий пакет гарантій для німецьких компаній, які інвестують в Україну під час війни. Про це заявив міністр економіки ФРН Роберт Габек, пише Ліга.

Федеральний уряд Німеччини оголосив про новий пакет гарантій для німецьких компаній, які інвестують в Україну під час війни.
Фото: pravda.com.ua

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Що відомо

За його словами, німецький уряд покриватиме так звані конверсійні та трансфертні ризики відсоткових платежів за позиками, подібними до акцій. Це довгострокові кредити, які німецькі компанії часто використовують для фінансування своїх дочірніх компаній в Україні на додаток до звичайної пайової участі.

«Ми хочемо створити умови та наростити потенціал, поки війна ще триває. Водночас це сигнал довіри та солідарності», — заявив Габек.

Він зазначив, що тісніші економічні зв'язки з Україною дозволять країні швидше відновитися після завершення війни.

Нагадаємо

З квітня Німеччина вже надає інвестиційні гарантії у разі руйнувань виробничих потужностей німецьких компаній в Україні, наприклад, після російських ракетних ударів.

Джерело: Мінфін
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