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7 серпня 2023, 13:18 Читать на русском

Європейські компанії втратили мінімум 100 мільярдів євро через діяльність в росії — FT

Найбільші європейські компанії зазнали щонайменше 100 мільярдів євро прямих збитків від діяльності в росії після її вторгнення в Україну. Про це свідчить аналіз Financial Times.

Найбільші європейські компанії зазнали щонайменше 100 мільярдів євро прямих збитків від діяльності в росії після її вторгнення в Україну.

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Знецінення активів

Огляд річних звітів 600 європейських компаній і фінансових звітів за 2023 рік демонструє, що 176 компаній зафіксували знецінення активів, витрати, пов’язані з обміном валют, та інші одноразові витрати в результаті продажу, закриття або скорочення російських підприємств.

У FT наголошують, що загальна цифра збитків не включає непрямі макроекономічні наслідки війни, такі як підвищення вартості енергії та товарів. Війна також принесла прибуток нафтогазовим групам і оборонним компаніям.

На думку аналітиків, рішення Москви захопити контроль над російським бізнесом імпортерів газу Fortum і Uniper у квітні, а потім експропріація Danone і Carlsberg минулого місяця, свідчить про те, що попереду ще більше проблем.

«Навіть якщо компанія втратила багато грошей, залишаючи росію, ті, хто залишився, ризикують отримати набагато більші втрати. Виявилося, що найкраща стратегія для компаній, які вирішували, що робити на початку війни, — „відрізати й тікати“. Чим швидше ви пішли, тим менші ваші втрати», — говорить партнер стратегічного консультування Control Risks Набі Абдуллаєв.

Хто втратив найбільше

Найбільше втратили нафтогазові групи, де лише три компанії — BP, Shell і TotalEnergies — повідомили про сумарні витрати на суму 40,6 млрд євро.

Комунальні підприємства отримали прямий удар у розмірі 14,7 млрд євро, тоді як промислові компанії, включаючи виробників автомобілів, зазнали удару в 13,6 млрд євро.

Фінансові компанії, включаючи банки, страховики та інвестиційні компанії, зафіксували 17,5 мільярдів євро у вигляді списання та інших витрат.

Науковий співробітник KSE Анна Власюк зазначає, що групи, які все ще діють у Росії, йдуть на ризик. За її словами, жорсткіші правила виходу, запроваджені Москвою з початку війни, зробили експропріацію ймовірною, а отримання будь-яких дивідендів із цих підприємств майже неможливим.

«Компанії, які все ще існують, краще просто спишуть бізнес. Я не думаю, що хтось у безпеці. Який був привід для привласнення Carlsberg? Чи справді це питання національної безпеки? Я так не думаю», — сказала вона.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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shabash
shabash
7 серпня 2023, 13:44
#
Европейские компании потеряли минимум 100 миллиардов евро из-за деятельности в россии

Обзор годовых отчетов 600 европейских компаний и финансовых отчетов за 2023 год демонстрирует, что 176 компаний зафиксировали обесценивание активов, расходы, связанные с обменом валют, и другие единовременные расходы в результате продажи, закрытия или сокращения российских предприятий.

Так из-за деятельности или из-за продажи, закрытия и сокращения? :-D
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