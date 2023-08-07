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7 серпня 2023, 12:43 Читать на русском

Світові касові збори «Барбі» перевищили один мільярд доларів

Стрічка «Барбі» від Грети Гервіг вже зібрала у світовому прокаті понад $1 млрд, у тому числі $459 млн у Північній Америці та $572 млн в інших країнах, пише Variety.

Стрічка «Барбі» від Грети Гервіг вже зібрала у світовому прокаті понад $1 млрд, у тому числі $459 млн у Північній Америці та $572 млн в інших країнах, пише Variety.►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомо про фільмФільм «Барбі» став найшвидшим релізом від Warner Bros., який зібрав $1 млрд.
Фото: forbes.ua

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо про фільм

Фільм «Барбі» став найшвидшим релізом від Warner Bros., який зібрав $1 млрд. «Гаррі Поттер і Дарунки смерті: Частина 2» раніше утримував цей рекорд — 19 днів.

Це лише другий блокбастер цього року і шостий з епоху пандемії, який перевищив $1 млрд доларів після «Людина-павук: Додому шляху немає», «Топ Ґан: Меверік», «Світ Юрського періоду» та «Аватар: Шлях Води».

Читайте: Як Барбі змінила історію іграшок, а зараз рятує своїх творців

«Довгі черги та повторні перегляди доводять, що фільми повернулися з великим розмахом, і ми з нетерпінням чекаємо на можливість побачити, як далеко може зайти „Барбі“ у реальному світі», — повідомили президент студії з внутрішнього прокату Джефф Гольдштейн та Ендрю Кріппс, президент з міжнародного прокату.

«Барбі» залишалася номером один у прокаті протягом трьох вихідних поспіль — і це незважаючи на конкуренцію з боку «Черепашок-ніндзя: Свавілля мутантів», «Мег 2» та «Оппенгеймер».

Нагадаємо

Mattel — один із найбільших виробників іграшок у світі, що оцінюється у $7,5 млрд. Попереду не так багато конкурентів — зокрема, Hasbro (серед найвідоміших ігор якої Монополія) із капіталізацією $8,9 млрд, та виробник конструкторів Lego, точна вартість якого невідома, оскільки це приватна компанія.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Dmitrik7
Dmitrik7
7 серпня 2023, 12:55
#
А вот если бы сняли за підтримки мінкульту США — може й два б мільярди вийшло.

Але це не точно.
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Ranet
Ranet
7 серпня 2023, 12:58
#
Повторно смотрят?!
Наверное, там сюжет по жестче, чем 50 оттенков серого и бонусом, кукольные роды 😂
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